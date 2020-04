Spirit — VP.Prodigy. Прогноз: букмекеры явно недооценивают Team Spirit

27 апреля Spirit и VP.Prodigy проведут матч на турнире WePlay! Pushka League. Встреча начнётся в 17:00 мск. Букмекеры считают фаворитом VP.Prodigy, оценивая их шансы на победу коэффициентом 1.42. Ставка на победу Spirit доступна за коэффициент 2.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Spirit — VP.Prodigy

На победу VP.Prodigy со счётом 2:0 можно сделать ставку за 2.48, а со счётом 2:1 — за 3.50. Сухая победа Spirit котируется коэффициентом 5.40, а по результатам трёх карт — за 5.40. Букмекеры считают, что в матче будет сыграно две карты: тотал меньше 2.5 идет за 1.60, а тотал больше 2.5 — за 2.20.

Анализ и прогноз матча Spirit — VP.Prodigy (27.04.2020)

Spirit. Неудачный опыт с составом Old but Gold мотивировал организацию собрать свой ростер. В октябре iLTW, Ergon, Ghostik, Immersion и Misha сформировали состав, который не продемонстрировал основательных результатов и вскоре претерпел изменения.



Сперва команду покинул оффлейнер Ghostik, а на WePlay! Bukovel Minor 2020 Spirit выступали с заменой в лице nongrata. Отсутствие результатов на протяжении очередных двух месяцев привели к тому, что iLTW покинул состав в поисках лучшей судьбы, а Spirit закрыли позиции керри и хардлейнера с помощью DyrachYO и AfterLife.



В нынешнем составе команда достойно выступила на ESL One Los Angeles 2020 – Online и поэтому недооценивать ее не стоит, даже несмотря на то, что в последней очной встрече с VP.Prodigy на Epic Prime League они потерпели поражение со счётом 0:2.



VP.Prodigy. epileptick1d и Save- не оправдали надежд в основном составе, и организация, чтобы не потерять перспективных игроков, создала второй состав, который доукомплектовали fn, DM и eine.



В текущем составе VP.Prodigy завершила на первой строчке Red Bull Gaming World и StayHome Challenge, а также некоторые квалификации.



На данный момент winrate VP.Prodigy составляет 93.33%, но учитывая, что единственным серьёзным соперником был основной состав Virtus.pro, то столь устрашающей статистике не стоит придавать особого значения.

Прогноз и ставка на матч Spirit — VP.Prodigy

Коллективы недавно играли друг против друга в рамках Epic Prime League. Spirit недооценили агрессивные пики соперника, но в грядущей серии подобного они точно не допустят. Как показывает результат первого матча Spirit на турнире против B8, они и сами умеют играть агрессивно. Ставка на Spirit с форой (+1.5) по картам за 1.65 выглядит вполне играбельно.



Ставка: Spirit с форой (+1.5) за 1.65.