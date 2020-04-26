Статистический прогноз: «Вальтер Ферретти» — «Манагуа», ставка на матч в Никарагуа

В первом матче полуфинала плей-офф Клаусуры чемпионата Никарагуа 27 апреля «Вальтер Ферретти» примет «Манагуа». Начало игры — в 04:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.68. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.65.

Букмекерские коэффициенты на матч «Вальтер Ферретти» — «Манагуа»

Букмекеры считают, что первый матч полуфинала плей-офф Клаусуры чемпионата Никарагуа «Вальтер Ферретти» — «Манагуа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.53. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41.

Анализ и прогноз матча «Вальтер Ферретти» — «Манагуа» (27.04.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя во второй половине марта здесь был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Переносить игры пока не планируют, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью, Тайванем и Туркменией — последние оплоты в мировом футболе.



Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попали в полуфинал, а ещё четыре коллектива стартовали с четвертьфиналов.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

Регулярный чемпионат Клаусуры завершён. «Магануа» финишировала лидером с семибальным отрывом от второго места, получив прямую путёвку в полуфинал.



Теперь ей предстоит встретиться с «Вальтер Ферретти». Клуб по итогам Клаусуры занял четвёртую строчку и вышел в четвертьфинал, где уверенно разобрался с «Халапой».

Форма команд

«Манагуа» не проигрывает на протяжении уже 12 матчей и сейчас пребывает в отличной форме. Более того, за всё это время она скатала лишь три ничьи. При девяти, соответственно, победах.



«Вальтер Ферретти» также может записать в свой актив концовку регулярного чемпионата. Безукоризненной её, конечно, назвать нельзя, но шесть побед в последних восьми поединках — результат солидный. К слову, в последнем матче (а это был четвертьфинал) клуб проехался катком по бедной «Халапе» (5:1).

Личные встречи

«Вальтер Ферретти» не может обыграть «Манагуа» уже четыре матча кряду. Однажды соперники скатали ничью, а еще три встречи остались за «Манагуа». При этом последние два матча прошли в рамках регулярного чемпионата Клаусуры и оба завершились со счётом 1:0. Однако «Вальтер Ферретти» знает, как играть против «Манагуа»: из предыдущих 59 игр 29 завершились в его пользу.



При этом обе команды находятся в отличной форме и в целом выглядит сопоставимыми по классу. Также не стоит забывать о степени ответственности встречи и о том, что у соперников будет ещё ответный поединок. А при таких раскладах есть смысл подумать над ничьей за внушительный коэффициент 3.20…

Ставка на тоталы и голы

Примечательно, что соперники встречались в полуфинале Апертуры. Тогда оба матча завершились со счётом 2:2, а «Манагуа» прошла дальше лишь по серии пенальти.



Стоит также отметить, что эти две команды — самые яркие представители регулярного чемпионата Клаусуры. За 18 туров на двоих они наколотили 64 мяча. На таком фоне ставка ТБ 2 мяча за коэффициент 1.90 выглядит вполне неплохо.

Прогноз и ставки на матч «Вальтер Ферретти» — «Манагуа»

«Вальтер Ферретти» и «Манагуа» уже встречались в полуфинале, дело было в Апертуре чемпионата Никарагуа. Тогда обе игры завершились со счётом 2:2, а «Манагуа» прошла лишь по серии послематчевых пенальти. Сейчас команды в отличной форме и выглядят равными, а потому ждём нервного и зрелищного матча.



Ставка 1: ничья за коэффициент 3.20.



Ставка 2: тотал больше 2 мяча за коэффициент 1.90.