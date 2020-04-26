Как избавиться от зависимости в ставках на спорт: причины, симптомы и стадии лудомании

Игромания и ставки на спорт взаимосвязаны. Опасность лудомании заключается в уверенности в своих действиях. Вы можете анализировать события и статистику, забыв об азарте, привыкании и зависимости. В этом материале мы разберёмся, как вовремя заметить игроманию и не доводить ситуацию до реально опасной патологии.
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Причины, симптомы и стадии игромании в ставках
Игромания (лудомания) — патологическое пристрастие к азартным играм, ведущее к моральному и финансовому краху, социальному отчуждению личности.
Такую зависимость от азартных игр, которая ведет к серьезным последствиям, психиатры относят к нехимическим аддикциям. В 2018 году Всемирная организация здоровья внесла лудоманию в Международную классификацию болезней (ICD-11).
Почему игры в букмекерской конторе для кого-то остаются развлечением, а для других перерастают в патологию? Учёные не определились с исчерпывающим перечнем причин игромании.
По разным исследованиям, причинами лудомании в сфере ставок на спорт являются:
- особенности психодинамики разных людей: включаясь в определенный цикл, человек начинает повторять его и не может остановиться;
- когнитивная дисфункция: человек перестаёт контролировать свои поступки с рациональной точки зрения, верит в успех, счастливый случай, удачу;
- социальное влияние: увлечение азартными играми с детства, игры в компании друзей, заинтересованность в спорте и т.д.;
- стремление к быстрому обогащению, проблемы финансового плана.
Если причины игромании — вопрос отельных исследований, то перечень её симптомов признаёт большинство специалистов:
- сужение сферы прежних увлечений: ставки в букмекерской конторе заменяют большинство других интересов;
- отчуждение от семьи, друзей, коллег по работе;
- постоянное стремление делать ставки на спорт даже во время других занятий;
- психологический дискомфорт, раздражение, нервозность, панические атаки в моменты, когда нет возможности играть в букмекерской конторе. Усиление этих симптомов приводит к бессоннице, головным болям, потере возможности концентрировать внимание, агрессивному поведению;
- во время игры характерна неспособность её прервать, а также постоянное увеличение размера ставки, необоснованная уверенность в обязательном отыгрыше;
- периодически больной даёт себе и окружающим клятвенное обещание «завязать», которое ничего не значит.
Выделяют несколько стадий лудомании.
- Эйфоричекая субкомпенсация. Этот этап ещё называют стадией выигрышей. Имеют в виду не столько финансовые заработки, сколько удовольствие от игры.
- Стадия проигрышей. Эмоциональная зависимость возрастает, а удовольствия становится всё меньше. Подключаются проблемы с финансами.
- Разочарование и декомпенсация. Человек осознаёт, что победить и заработать на ставках не может, но ни в коем случае не желает отказываться от игры.
- Отчаяние и безнадёжность. На этой стадии делать ставки в букмекерской конторе игрока заставляет не желание выиграть. Он просто не может без них обойтись и пытается иллюзорно войти в новый цикл, ощутить эффект эйфории, радость субкомпенсации.
С наступлением каждой новой стадии избавиться от зависимости ставок на спорт становится сложнее. Уже на второй стадии избавиться от игромании сложно, а на третьей — приходится прибегать к специализированному лечению зависимости от ставок.
За что букмекеры блокируют аккаунты и счета игроков:
Как избавиться от зависимости ставок на спорт
На этапе развития реальной патологии бороться с ней самостоятельно практически невозможно. Важно заранее сделать всё, чтобы зависимость от азартных игр не стала вашим диагнозом. Для этого соблюдайте такие правила и рекомендации:
- не заводите многочисленные счета в букмекерских конторах;
- не пополняйте депозиты в БК на суммы, существенные для вашего личного или семейного бюджета;
- не рассматривайте спортивные ставки как способ заработка;
- ограничивайте игру строгим количеством заключаемых пари или периодом времени;
- ни в коем случае не бросайтесь азартно отыгрываться даже если потерпели несколько поражений подряд, просто остановитесь.
И самое главное: обнаружив первые признаки зависимости от ставок, не стесняйтесь обратиться за помощью к близким или специалистам.
Деятельность букмекерских контор в борьбе с лудоманией
На сайтах букмекерских контор предлагают такие инструменты:
- информационные разделы об ответственной игре;
- специальные опции при оформлении аккаунта: можно установить максимальное количество проставленных за сутки денег, число допустимых пари, время игры в лайве;
- ссылки на сайты специальных международных организаций, оказывающих помощь лудоманам — Center for Ludomani, Gambling Help Online, Gambling Therapy, GamCare и др.;
- не допускаются игроки младше 18 лет.
Принцип работы букмекерских контор:
Игромания и ставки на спорт в российском законодательстве
Российские игроки, пострадавшие от игромании в букмекерских конторах, пока не имеют специальной правовой защиты. Но в октябре 2019 года Минфин подал на рассмотрение законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Поправки предполагают такой алгоритм защиты игроманов:
- сам человек или его попечитель подаёт ходатайство в специализированные СРО букмекеров;
- на основании таких ходатайств создают общенациональный список персон, которых нельзя допускать к игре на ставках;
- исключение из такого перечня может состоятся не ранее, чем через год при условии подачи определенных документов: законодатели уточнят их список;
- возможно, легальных букмекеров обяжут ввести на сайтах специальные ограничительные инструменты, чтобы каждый игрок мог устанавливать свой дневной или общий «потолок» ставок.
Такие изменения в законодательстве находятся только на стадии рассмотрения в Совете при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
Пока же важно помнить: ставки на спорт, игромания, ответственная игра — взаимосвязанные явления, найти баланс между которыми — важнейшее задание для любого игрока.
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