Игромания в ставках на спорт может сломать жизнь каждому. Разбираем причины зависимости, действия букмекеров и предложения Минфина.

Как избавиться от зависимости в ставках на спорт: причины, симптомы и стадии лудомании

Игромания и ставки на спорт взаимосвязаны. Опасность лудомании заключается в уверенности в своих действиях. Вы можете анализировать события и статистику, забыв об азарте, привыкании и зависимости. В этом материале мы разберёмся, как вовремя заметить игроманию и не доводить ситуацию до реально опасной патологии.



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Причины, симптомы и стадии игромании в ставках

Игромания (лудомания) — патологическое пристрастие к азартным играм, ведущее к моральному и финансовому краху, социальному отчуждению личности.



Такую зависимость от азартных игр, которая ведет к серьезным последствиям, психиатры относят к нехимическим аддикциям. В 2018 году Всемирная организация здоровья внесла лудоманию в Международную классификацию болезней (ICD-11).



Почему игры в букмекерской конторе для кого-то остаются развлечением, а для других перерастают в патологию? Учёные не определились с исчерпывающим перечнем причин игромании.



По разным исследованиям, причинами лудомании в сфере ставок на спорт являются:

особенности психодинамики разных людей: включаясь в определенный цикл, человек начинает повторять его и не может остановиться;

когнитивная дисфункция: человек перестаёт контролировать свои поступки с рациональной точки зрения, верит в успех, счастливый случай, удачу;

социальное влияние: увлечение азартными играми с детства, игры в компании друзей, заинтересованность в спорте и т.д.;

стремление к быстрому обогащению, проблемы финансового плана.

Если причины игромании — вопрос отельных исследований, то перечень её симптомов признаёт большинство специалистов:

сужение сферы прежних увлечений: ставки в букмекерской конторе заменяют большинство других интересов;

отчуждение от семьи, друзей, коллег по работе;

постоянное стремление делать ставки на спорт даже во время других занятий;

психологический дискомфорт, раздражение, нервозность, панические атаки в моменты, когда нет возможности играть в букмекерской конторе. Усиление этих симптомов приводит к бессоннице, головным болям, потере возможности концентрировать внимание, агрессивному поведению;

во время игры характерна неспособность её прервать, а также постоянное увеличение размера ставки, необоснованная уверенность в обязательном отыгрыше;

периодически больной даёт себе и окружающим клятвенное обещание «завязать», которое ничего не значит.

Выделяют несколько стадий лудомании.

Эйфоричекая субкомпенсация. Этот этап ещё называют стадией выигрышей. Имеют в виду не столько финансовые заработки, сколько удовольствие от игры. Стадия проигрышей. Эмоциональная зависимость возрастает, а удовольствия становится всё меньше. Подключаются проблемы с финансами. Разочарование и декомпенсация. Человек осознаёт, что победить и заработать на ставках не может, но ни в коем случае не желает отказываться от игры. Отчаяние и безнадёжность. На этой стадии делать ставки в букмекерской конторе игрока заставляет не желание выиграть. Он просто не может без них обойтись и пытается иллюзорно войти в новый цикл, ощутить эффект эйфории, радость субкомпенсации.

С наступлением каждой новой стадии избавиться от зависимости ставок на спорт становится сложнее. Уже на второй стадии избавиться от игромании сложно, а на третьей — приходится прибегать к специализированному лечению зависимости от ставок.



За что букмекеры блокируют аккаунты и счета игроков:

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Как избавиться от зависимости ставок на спорт

На этапе развития реальной патологии бороться с ней самостоятельно практически невозможно. Важно заранее сделать всё, чтобы зависимость от азартных игр не стала вашим диагнозом. Для этого соблюдайте такие правила и рекомендации:

не заводите многочисленные счета в букмекерских конторах;

не пополняйте депозиты в БК на суммы, существенные для вашего личного или семейного бюджета;

не рассматривайте спортивные ставки как способ заработка;

ограничивайте игру строгим количеством заключаемых пари или периодом времени;

ни в коем случае не бросайтесь азартно отыгрываться даже если потерпели несколько поражений подряд, просто остановитесь.

И самое главное: обнаружив первые признаки зависимости от ставок, не стесняйтесь обратиться за помощью к близким или специалистам.

Деятельность букмекерских контор в борьбе с лудоманией

На сайтах букмекерских контор предлагают такие инструменты:

информационные разделы об ответственной игре;

специальные опции при оформлении аккаунта: можно установить максимальное количество проставленных за сутки денег, число допустимых пари, время игры в лайве;

ссылки на сайты специальных международных организаций, оказывающих помощь лудоманам — Center for Ludomani, Gambling Help Online, Gambling Therapy, GamCare и др.;

не допускаются игроки младше 18 лет.

Принцип работы букмекерских контор:

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Игромания и ставки на спорт в российском законодательстве

Российские игроки, пострадавшие от игромании в букмекерских конторах, пока не имеют специальной правовой защиты. Но в октябре 2019 года Минфин подал на рассмотрение законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Поправки предполагают такой алгоритм защиты игроманов:

сам человек или его попечитель подаёт ходатайство в специализированные СРО букмекеров;

на основании таких ходатайств создают общенациональный список персон, которых нельзя допускать к игре на ставках;

исключение из такого перечня может состоятся не ранее, чем через год при условии подачи определенных документов: законодатели уточнят их список;

возможно, легальных букмекеров обяжут ввести на сайтах специальные ограничительные инструменты, чтобы каждый игрок мог устанавливать свой дневной или общий «потолок» ставок.

Такие изменения в законодательстве находятся только на стадии рассмотрения в Совете при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.



Пока же важно помнить: ставки на спорт, игромания, ответственная игра — взаимосвязанные явления, найти баланс между которыми — важнейшее задание для любого игрока.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!