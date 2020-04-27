Ставки и прогнозы на 27 апреля: на какие матчи ставить, календарь игр

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 27 апреля.

На что ставить в футболе 27 апреля

В воскресенье выбор был необычно солидный: в чемпионате Беларуси завершался шестой тур, в чемпионате Таджикистана — четвёртый, а в чемпионате Туркмении — пятый. Также четыре игры прошли в чемпионате Тайваня, а минувшей ночью состоялась первая игра полуфинала чемпионата Никарагуа между «Вальтер Ферретти» и «Манагуа».



Теперь ничего такого не будет и близко. Уже по традиции понедельник — пустой день, найти событие с участием профессионалов практически невозможно. Футбольные чемпионаты взяли паузу: в Беларуси 29 апреля состоятся ответные матчи полуфинала Кубка страны, в Никарагуа в ночь на 30 апреля пройдёт ответная игра полуфинала плей-офф.



А вот понедельник и вторник будут абсолютно пустыми. Любители самой популярной игры с мячом могут обратиться разве что к киберфутболу, других вариантов попросту нет.

Матчи по хоккею для ставок 27 апреля

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился ещё 3 апреля, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 27 апреля

Несколько предложений всё же имеется. Правда, скорее для любителей экзотики. В Армении, например, будет проходить турнир по бадминтону. А в Южной Корее состоятся несколько предсезонных матчей по бейсболу. В 12:00 мск стартуют поединки «КИА Тайгерс» — «НК Динос» и «Кивум Хироус» — «ЭлДжи Твинс».



Кроме того, продолжается шахматный турнир, организованный Магнусом Карлсеном. В понедельник пройдут два матча пятого тура: Хикару Накамура сразится с Фабианом Каруаной, а Ян Непомнящий — с Дин Лижэнем.



Ну и заключительный путь, который в последние недели становится всё популярнее. Речь, естественно, про киберспорт. Там выбор довольно широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.



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