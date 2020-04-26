Стратегия ставок на лошадиные скачки: как повысить прибыль, играя по системе Датчи Шульца

Бухгалтер Аль Капоне изобрёл стратегию ставок на скачки. Система не даёт плюс на дистанции, но её можно улучшить.

Делать ставки на скачки — традиционный вид азартных развлечений. Одну из знаменитых стратегий придумал бухгалтер Аль Капоне Датча Шульце. В этой статье мы разберём эту знаменитую систему и покажем, как её улучшить.



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Типы ставок на скачки

Чтобы использовать стратегии ставок на лошадиные бега разберёмся, какие виды пари в росписи предлагают букмекеры.



1. Победитель. Выигрыш будет начислен, если вы укажете одну лошадь, которая придет к финишу первой.



2. Призовое место. Для победы выбранный участник должен попасть в тройку лидеров. Здесь коэффициент меньше, чем в первом варианте.



3. Двойной или тройной прогноз (forecast). Необходимо назвать две или три лошади, которые займут высшие места. Есть строгий и комбинированный forecast. В первом нужно указать последовательность финиша лидеров, во втором — просто их имена.



4. Кто выше. Букмекер предлагает пары, а вы выбираете, какая лошадь покажет лучший результат.



5. SP (starting price). Вариант ставки «на победителя». Текущий коэффициент не виден, в зачёт пойдёт котировка на момент старта забега.



Обозначения в ставках на спорт:

Обозначения букмекеров в ставках на спорт: расшифровка основных видов и типов пари Как понимать значения в ставках. «Чемпионат» рассказывает о нюансах, из-за которых новички сливают деньги.

Система Датчи Шульца

Эта стратегия ставок на лошадиные скачки названа в честь легендарного бухгалтера Аль Капоне Датчи Шульца. Другое её название — «равная прибыль».



При заключении пари на нескольких фаворитов вы получите прибыль в случае победы одной из выбранных лошадей. Количество ставок зависит от размера наименьшего коэффициента. Если он больше 4.00, то ставьте на четырёх претендентов и т.д.



Но букмекеры учитывают такую вероятность, выставляя котировки. Поэтому на дистанции система невыгодна. Мы рекомендуем усовершенствовать её.



Повысить прибыль можно, отбрасывая первого фаворита, если его коэффициент выше 3.00. Приведем пример использования такой стратегии.



22 апреля 2020 года в 11:00 мск в австралийском Аскоте (Брисбен) на арене Byron Bay Plate прошла седьмая гонка. На фаворита Point Taken коэффициент был 3.50.



То есть по стратегии «равной прибыли» можно поставить на трёх фаворитов. Но мы отбрасываем Point Taken, а на следующих участников такие коэффициенты:

Next Stop The Moon за 5.55.

Unibro за 6.00.

Ngawi за 8.00.

Stella Anne за 11.00.

Rock'n'ruler 11.00.

Вычисляйте сумму вероятностей по формуле:



P = 1 / К1 + 1 / К2 + … + 1 / Кn, где К1, К2, …, Кn — коэффициенты на победу.



Находим вероятность:



1 / 5.55 + 1 / 6.00 + 1 / 8.00 + 1/ 11.00 + 1 / 11.00 = 0.65364.



Определяйте размер ставки на победу каждой лошади по формуле:



S = B / P / К, где S — сумма ставки на одну лошадь, К — коэффициент на её победу, P — сумма вероятности, B — выделенный банк.



Распределяем ставки при выделенном банке в 1000 рублей:

276 рублей на Next Stop The Moon: 1000 / 0.65364 / 5.55.

255 рублей на Unibro: 1000 / 0.65364 / 6.00.

191 рубль на Ngawi: 1000 / 0.65364 / 8.00.

139 рублей на Stella Anne: 1000 / 0.65364 / 11.00.

139 рублей на Rock'n'ruler: 1000 / 0.65364 / 11.00.

Неравное распределение суммы пари даёт примерно одинаковую выплату с каждой ставки. В нашем случае около 1530 рублей.



Значит, общий коэффициент с проставленной тысячи составляет примерно 1.53.



Победу одержал Rock'n'ruler, поэтому ставка сыграла. Суть стратегии Датчи Шульца здесь модернизирована. Мы повысили её рискованность, так как отбросили основного фаворита. Такой ход оправдан, если лидер неявный или его результаты ухудшаются. Валуйные ставки:

Валуйные ставки пугают букмекеров. Что такое валуй, как его найти и примеры расчёта Поставить на валуй — это ещё не гарантия прибыли. «Чемпионат» разбирает, как правильно управлять банком и суть стратегии валуйных ставок.

Стратегия ставок на скачки «следуй за деньгами»

Стратегия, которая популярна на конных тотализаторах, называется «follow the money». Это разновидность ставки на аутсайдера. В картах скачек отслеживайте, как изменяются букмекерские котировки. Если на одного из записных аутсайдеров коэффициенты заметно снижаются, то на него поставили много денег.



В таком случае есть смысл поставить на то, что начальный аутсайдер войдет в тройку лидеров. В описанной нами брисбенской гонке таким примером может послужить лошадь Stella Anne.



За пять часов до начала соревнований коэффициент на её победу составлял 19.00, а за час — всего 11.00. В результате она заняла третье место. Такое пари можно было заключить с коэффициентом 3.00.

Как делать ставки на скачки по стратегии

При использовании одной из стратегий следите за следующими критериями.



1. Соотношение возраста лошади и дистанции. Молодые скакуны до пяти лет лучше показывают себя в коротких забегах: 1400-1600 метров. На длинные дистанции от 2400 метров фаворитами часто оказываются скакуны старше пяти лет.



2. Параметры лошади. Анализируйте текущие результаты, перерыв с последнего турнира, вес, управляемость, возраст.



3. Вес, опыт, успешность карьеры, последние результаты жокея.



4. Конюшня и тренер. Учитывайте авторитет организации и репутацию тренера, представивших скакуна.



5. Погодные условия. Температура и влажность воздуха, давление, сила и направление ветра, пасмурность.

Где искать информацию для ставок на лошадиные скачки

Самостоятельно анализировать каждый забег с количеством участников выше десяти сложно. Чтобы повысить шансы на прибыль, делая ставки на скачки, читайте специализированные издания тех стран, где проводятся турниры. Например, в Великобритании — Racing Post, Австралии — Racing Australia, США — Horse Racing Nation и др.



Сегодня они доступны онлайн. В таких изданиях часто дают советы и аналитические прогнозы известных специалистов. Используя их, вы повышаете шансы на то, что будете в плюсе.



Ни одна стратегия ставок на лошадиные скачки не является беспроигрышной. В этом виде спорта успешность беттинга обусловлена опытом и информированностью игрока. Запаситесь терпением, если хотите стать удачным игроком на конных тотализаторах.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!