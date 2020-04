Natus Vincere — Spirit. Прогноз: команды из СНГ устроят триллер

28 апреля Natus Vincere сыграет с Spirit в рамках шестого игрового дня турнира WePlay! Pushka League. Встреча начнётся в 17:00 мск. Котировки на победы СНГ-коллективов примерно равные. Букмекеры отдают минимальное предпочтение Spirit, оценив их шансы на победу в матче коэффициентом 1.80. Победа Natus Vincere идет за 1.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Natus Vincere — Spirit

Успех Natus Vincere со счётом 2:0 оценивается букмекерами коэффициентом 3.40, а со счётом 2:1 — за 3.50. Победа Spirit по итогам двух карт котируется коэффициентом 3.30, а со счётом 2:1 — за 3.45. Аналитики букмекерских контор считают, что вероятность двух карт в матче немного выше трёх: на тотал меньше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 — за 1.89.

Анализ и прогноз матча Natus Vincere — Spirit (28.04.2020)

Natus Vincere. В новый DPC команда входила с явным усилением на позиции оффлейна, которую занял 9pasha вместо Blizzy. Также организацию из-за разных разногласий покинул SoNNeikO, на место которого пришёл illias. После неважного результата на Midas Mode 2 (турнире развлекательного характера) на WePlay! Reshuffle Madness команда впервые за два года добилась триумфа на турнире.



Продолжить эту серию не удалось. После 7-8-го места на ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore и 9-12-го места в 13-м сезоне DreamLeague коллектив покинул Zayac. С CemaTheSlayer в качестве замены «рождённые побеждать» успешно прошли квалификации на ESL One Los Angeles и заключили полноценный контракт с игроком.



До текущего турнира Natus Vincere провёл 15 матчей, имея winrate 33.33% (5-2-8). На WePlay! Pushka League команда стартовала с поражения от HR, но реабилитировалась победой над B8. Учитывая, что последнее очное противостояние с Spirit на ESL One Los Angeles 2020 Online завершилось победой последних, то логично, что, несмотря на превосходство Natus Vincere над Spirit в плане скилловости игроков, букмекеры отдают предпочтение последним из-за более слаженных командных действий.



Spirit. После того как в конце марта к команде примкнули DyrachYO и AfterLife, в девяти матчах на ESL One Los Angeles 2020 Online Spirit произвели хорошее впечатление, выиграв 12 из 23 карт. На последующем Epic Prime League команда всухую переиграла Winstrike и B8, но также без шансов уступила Virtus.pro и их ростеру VP.Prodigy.



В целом Misha и компания выступают достаточно хорошо, следуют победной цели в каждом матче, и именно за счёт этой черты они прогрессируют с каждым матчем.

Прогноз и ставка на матч Natus Vincere — Spirit

В текущих составах коллективы провели всего одно очное противостояние, которое завершилось победой Spirit со счётом 2:0. В очередной встрече оба коллектива мотивированы добиться успеха и на фоне того, что для Natus Vincere матч несёт принципиальный характер, а Spirit за счёт агрессивных пиков способны выиграть как минимум одну карту, можно заиграть ставки Spirit с форой +1.5 за 1.32 или проверить удачу с ТБ 2.5 за 1.89.



Ставка: ТБ 2.5 карт за 1.89.