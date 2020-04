OG — Alliance. Прогноз: чемпион продемонстрирует класс

28 апреля OG сыграет против Alliance на WePlay! Pushka League. Встреча начнётся в 20:00 мск. Фаворит встречи, по мнению букмекеров, OG, успех которой оценён коэффициентом 1.40. На победу Alliance можно поставить с коэффициентом 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч OG — Alliance

На сухую победу OG можно поставить с коэффициентом 2.25. Победа со счётом 2:1 идет за 3.30. Успех Alliance в двух картах оценен в 6.25, а со счётом 2:1 — за 4.20. Букмекеры предполагают, что победителя удастся определить по итогам двух карт: на тотал меньше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 — за 2.03.

Анализ и прогноз матча OG — Alliance (28.04.2020)

OG. Вторая кряду победа на The International увековечила имена игроков в этой киберспортивной дисциплине. В новый DPC сезон OG вошла позже всех. Причины тому — завершение карьеры JerAx и очередной уход на перерыв ana и Ceb. Лишь в конце января стал известен состав OG. К Topson и N0tail присоединились SumaiL, MidOne и Saksa. В этом составе команда квалифицировалась на ESL One Los Angeles.



Несмотря на то что на ESL One Los Angeles 2020 – Online команда выступала без Topson и MidOne, которых заменили 33 и Ceb соответственно, турнир она завершила на втором месте, уступив в гранд-финале по итогам пяти карт Virtus.pro. На этом турнире игроками замены стали W1sh- и Ceb. Как проявит себя грузинский мидер в компании опытнейших игроков, неизвестно.

Учитывая, что это первый матч данного состава на турнире, а противостоять ему будет серьёзный соперник, поражение OG в одной из карт вполне вероятно.



Alliance. Шведская организация в преддверии старта сезона также собрала новый состав. Nikobaby, 33, Limmp, Handsken и Fata с первых турниров демонстрировали хорошие результаты, шесть из восьми турниров Alliance завершили в топ-4. Четыре из них в призовой тройке.



Набрав 1920 DPC очков, шведский коллектив с большой долей вероятности гарантировал прямое попадание на главный ивент года. Именно этим можно объяснить последние изменения в составе — уход 33 и Fata. В преддверии ESL One Los Angeles 2020 Online шведы подписали s4, а на саппорт-позиции временно отыгрывал Xibbe.

После поражения в нижней сетке плей-офф от Vikin.gg в на WePlay! Pushka League, Alliance играет уже с Fng. По поражению от Secret и волевой победе над Liquid можно сказать, что текущий состав смотрится сильнее версии, выступающей на ESL One Los Angeles 2020 Online.

Прогноз и ставка на матч OG — Alliance

Оба коллектива выступают на турнире не в оптимальных составах. Если для OG формальным новичком является лишь W1sh-, то для Alliance — s4 и Fng. Учитывая, что OG на последнем турнире выступила сравнительно успешней, чем визави, ставка на её победу вполне логична.



Ставка: OG победит за 1.42.