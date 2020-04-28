Ставки и прогнозы: на что ставить 28 апреля

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 28 апреля.

На что ставить в футболе 28 апреля

Профессиональных матчей нет. В ожидании Кубка Беларуси ставить не на что. Разве что на киберфутбол. Выбор там огромный. Куча лиг и турниров. Как в реальном спорте в докарантинные времена.

Матчи по хоккею для ставок 28 апреля

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился две недели назад, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 28 апреля

Главный матч дня – пятый матч финальной серии чемпионата Тайваня по баскетболу! «Тайвань Биир» смогли сравнять счёт в серии с «Юлонг Динос». Теперь там 2-2. Пятая игра – 28 апреля в 12:00 мск. Победитель окажется в шаге от чемпионства!

В России, Беларуси и США пройдут матчи непрофессиональных теннисных турниров. Участвуют в них, правда, совсем не любители.

Несколько турниров проходит в дартсе, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

Надоело проигрывать? Научись выигрывать на ставках бесплатно в Академии «Чемпионата»: теория и практика со звездами спорта — и бонусы букмекеров!