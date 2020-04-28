В апреле клиент БК выиграл более 72 млн рублей со ставки на суперэкспресс. В этом виде пари для выплаты достаточно угадать 9 из 15 исходов.

Cуперэкспресс у букмекера: как правильно ставить на тотализатор и сколько можно заработать

Как составить суперэкспресс, чтобы повысить свои шансы на джек-пот? При ставке в 50 рублей сорвать куш на тотализаторе может даже новичок. В этой статье мы разберём, что такое суперэкспресс, его отличия от экспресса, а также, как и в какой букмекерской конторе его поставить.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Что такое суперэкспресс в букмекерской конторе

Суперэкспресс — это ставка на исход нескольких матчей. Вы выбираете победу одной из команд или ничью.

Обычно суперэкспресс состоит из 15 матчей, а минимальный размер ставки — 50 рублей.

Чем больше угаданных результатов, тем выше шансы получить джек-пот, складывающийся из всех внесенных в призовой фонд денег. Выиграть в суперэкспрессе можно десятки миллионов рублей.

Например, в 490-м розыгрыше суперэкспресса ФОНБЕТ клиент БК выиграл 72 355 556 рублей.

Клиент букмекера выиграл больше 72 млн рублей. Он угадал исход 15 матчей

В основном в суперэкспрессе предлагают футбольные события, в текущий период карантина — киберфутбольные.

Что такое экспресс ставка и её отличия суперэкспресса

Экспресс — это комбинированная ставка на два или более выбора в разных матчах. Если хотя бы одно событие в экспрессе не зайдёт, проиграет вся ставка.

Общий коэффициент экспресса — произведение коэффициентов выбранных исходов.

Различия между экспрессом и суперэкспрессом:

Экспресс Суперэкспресс Сами выбираете матчи и рынки Выбираете исходы на предложенные матчи Есть события с коэффициентами Есть общий призовой фонд Для выплаты нужен заход или возврат всех выборов Для выигрыша нужно угадать хотя бы 9 из 15 исходов

Для обеих ставок чем выше сумма пари, тем выше потенциальная выплата.

Что такое экспресс в букмекерских конторах:

Экспресс в ставках на спорт: что это такое, как ставить и как рассчитывается у букмекеров Ставки на экспрессы особо любят новички: поставил рубль, выиграл 10. Объясняем, что такое экспрессы, как их считать, плюсы и минусы.

В суперэкспрессе можно ставить на несколько исходов в одном событии. В таком случае сумма ставки будет пропорционально увеличена, а каждую комбинацию исходов рассчитают, как отдельный купон.

Формула расчёта призового фонда суперэкспресса в ФОНБЕТ:

участники, угадавшие 9 исходов из 15, делят 32% призового фонда;

10 из 15 — 18%;

11 из 15 — 10%;

12 из 15 — 10%;

13 из 15 — 10%;

14 из 15 — 10%;

15 из 15 — 10%;

Вас не должны смущать уменьшающиеся значения. Например, игрок, угадавший 12 исходов из 15, получит процент с каждой пройденной категории: 32% от стартовой, 18% и 10% от следующих, то есть — 60% призового фонда.

Участник, угадавший 15 исходов из 15, в придачу к 100% получит суперприз, состоящий из накопленных средств по итогам предыдущих розыгрышей.

Правила суперэкспресса в ФОНБЕТ:

При удачном стечении обстоятельств можно сорвать куш. Это и делает суперэкспресс заманчивым для игроков.

Всю текущую информацию, историю проведения суперэкспрессов, размер призовых фондов и сумму выплат можно посмотреть во вкладке «Информационный сервис» в разделе «Суперэкспресс».

Виды ставок на тотализатор

Есть два варианта ставок при игре на тотализаторе:

ставка на один исход в каждом событии;

пакетная ставка или бриф-система.

В первом случае вы выбираете один исход в каждом событии, ставите на это от 50 рублей и ждёте окончания розыгрыша.

Пакетная ставка страхует исходы, в которых вы не уверене. При желании можно поставить на все три исхода в каждом матче. Но в таком случае сумма ставки существенно превысит потенциальный выигрыш.

Пакетная ставка хороша только в качестве подстраховки результата в нескольких матчах.

На скриншоте выше показана подстраховка на три матча. В матче «Спартак» — «Зенит» и в двух поединках Аргентина — Бразилия выбраны два исхода.

Количество вариантов купона увеличилось с одного до восьми, а стартовая сумма ставки соответственно — с 50 рублей до 400.

Если таким же образом подстраховать десять матчей, количество купонов составит 1024, а размер минимальной ставки — 51 200 рублей.

Математический расчёт ставок:

Математика ставок на футбол и другой спорт: как обыграть букмекера, используя алгоритмы Букмекеры богатеют за счёт маржи, но обыграть их можно даже на дистанции. «Чемпионат» разбирает, как получить прибыль на ставках.

Чтобы сократить число комбинаций и уменьшить сумму ставки опытные игроки прибегают к бриф-системе.

Бриф-система — та же пакетная ставка, но с уменьшенным числом возможных комбинаций. Она может формироваться как по собственному алгоритму, так и через онлайн-генераторы в интернете.

Она снижает число комбинаций и сумму ставки, но также снижает шансы на большие суммы выигрыша.

Плюсы и минусы ставки на суперэкспресс

Достоинства:

в отличие от лотереи в суперэкспрессе есть понятный алгоритм расчета и предмет анализа;

используя знания о виде спорта и аналитические способности, вы увеличиваете шанс на выигрыш;

минимальная сумма ставки — всего 50 рублей;

достаточно угадать 9 событий из 15, чтобы претендовать на выигрыш.

Недостатки:

букмекер предлагает сложные для анализа матчи;

минимальный шанс на существенный выигрыш;

большая конкуренция.

В какой букмекерской конторе ставить на суперэкспресс

В России всего три легальных букмекера предлагают акцию «Суперэкспресс». БК ФОНБЕТ предлагает наилучшие условия: при минимальной ставке в 50 рублей средний размер призового фонда в несколько раз больше, чем у конкурентов.

Суперэкспресс — это развлечение, к которому не стоит относиться излишней серьёзно или с большими надеждами. Золотой формулы или ключа к выигрышу не существует. Есть только фортуна и стечение обстоятельств, на которые, в отличие от слепой лотереи, вы в силах повлиять и увеличить свой шанс на успех.

Изучите предложенные букмекером матчи, проанализируйте статистику и историю встреч соперников, выделите предполагаемый исход на каждое событие, пожертвуйте небольшой суммой из своего игрового банка. Удача может улыбнуться вам и привести к миллионам рублей чистой прибыли.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!