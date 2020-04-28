Cуперэкспресс у букмекера: как правильно ставить на тотализатор и сколько можно заработать

Как составить суперэкспресс, чтобы повысить свои шансы на джек-пот? При ставке в 50 рублей сорвать куш на тотализаторе может даже новичок. В этой статье мы разберём, что такое суперэкспресс, его отличия от экспресса, а также, как и в какой букмекерской конторе его поставить.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
Что такое суперэкспресс в букмекерской конторе
Суперэкспресс — это ставка на исход нескольких матчей. Вы выбираете победу одной из команд или ничью.
Обычно суперэкспресс состоит из 15 матчей, а минимальный размер ставки — 50 рублей.
Чем больше угаданных результатов, тем выше шансы получить джек-пот, складывающийся из всех внесенных в призовой фонд денег. Выиграть в суперэкспрессе можно десятки миллионов рублей.
Например, в 490-м розыгрыше суперэкспресса ФОНБЕТ клиент БК выиграл 72 355 556 рублей.
В основном в суперэкспрессе предлагают футбольные события, в текущий период карантина — киберфутбольные.
Что такое экспресс ставка и её отличия суперэкспресса
Экспресс — это комбинированная ставка на два или более выбора в разных матчах. Если хотя бы одно событие в экспрессе не зайдёт, проиграет вся ставка.
Общий коэффициент экспресса — произведение коэффициентов выбранных исходов.
Различия между экспрессом и суперэкспрессом:
|Экспресс
|Суперэкспресс
|Сами выбираете матчи и рынки
|Выбираете исходы на предложенные матчи
|Есть события с коэффициентами
|Есть общий призовой фонд
|Для выплаты нужен заход или возврат всех выборов
|Для выигрыша нужно угадать хотя бы 9 из 15 исходов
Для обеих ставок чем выше сумма пари, тем выше потенциальная выплата.
Что такое экспресс в букмекерских конторах:
В суперэкспрессе можно ставить на несколько исходов в одном событии. В таком случае сумма ставки будет пропорционально увеличена, а каждую комбинацию исходов рассчитают, как отдельный купон.
Формула расчёта призового фонда суперэкспресса в ФОНБЕТ:
- участники, угадавшие 9 исходов из 15, делят 32% призового фонда;
- 10 из 15 — 18%;
- 11 из 15 — 10%;
- 12 из 15 — 10%;
- 13 из 15 — 10%;
- 14 из 15 — 10%;
- 15 из 15 — 10%;
Вас не должны смущать уменьшающиеся значения. Например, игрок, угадавший 12 исходов из 15, получит процент с каждой пройденной категории: 32% от стартовой, 18% и 10% от следующих, то есть — 60% призового фонда.
Участник, угадавший 15 исходов из 15, в придачу к 100% получит суперприз, состоящий из накопленных средств по итогам предыдущих розыгрышей.
Правила суперэкспресса в ФОНБЕТ:
При удачном стечении обстоятельств можно сорвать куш. Это и делает суперэкспресс заманчивым для игроков.
Всю текущую информацию, историю проведения суперэкспрессов, размер призовых фондов и сумму выплат можно посмотреть во вкладке «Информационный сервис» в разделе «Суперэкспресс».
Виды ставок на тотализатор
Есть два варианта ставок при игре на тотализаторе:
- ставка на один исход в каждом событии;
- пакетная ставка или бриф-система.
В первом случае вы выбираете один исход в каждом событии, ставите на это от 50 рублей и ждёте окончания розыгрыша.
Пакетная ставка страхует исходы, в которых вы не уверене. При желании можно поставить на все три исхода в каждом матче. Но в таком случае сумма ставки существенно превысит потенциальный выигрыш.
Пакетная ставка хороша только в качестве подстраховки результата в нескольких матчах.
На скриншоте выше показана подстраховка на три матча. В матче «Спартак» — «Зенит» и в двух поединках Аргентина — Бразилия выбраны два исхода.
Количество вариантов купона увеличилось с одного до восьми, а стартовая сумма ставки соответственно — с 50 рублей до 400.
Если таким же образом подстраховать десять матчей, количество купонов составит 1024, а размер минимальной ставки — 51 200 рублей.
Математический расчёт ставок:
Чтобы сократить число комбинаций и уменьшить сумму ставки опытные игроки прибегают к бриф-системе.
Бриф-система — та же пакетная ставка, но с уменьшенным числом возможных комбинаций. Она может формироваться как по собственному алгоритму, так и через онлайн-генераторы в интернете.
Она снижает число комбинаций и сумму ставки, но также снижает шансы на большие суммы выигрыша.
Плюсы и минусы ставки на суперэкспресс
Достоинства:
- в отличие от лотереи в суперэкспрессе есть понятный алгоритм расчета и предмет анализа;
- используя знания о виде спорта и аналитические способности, вы увеличиваете шанс на выигрыш;
- минимальная сумма ставки — всего 50 рублей;
- достаточно угадать 9 событий из 15, чтобы претендовать на выигрыш.
Недостатки:
- букмекер предлагает сложные для анализа матчи;
- минимальный шанс на существенный выигрыш;
- большая конкуренция.
В какой букмекерской конторе ставить на суперэкспресс
В России всего три легальных букмекера предлагают акцию «Суперэкспресс». БК ФОНБЕТ предлагает наилучшие условия: при минимальной ставке в 50 рублей средний размер призового фонда в несколько раз больше, чем у конкурентов.
Суперэкспресс — это развлечение, к которому не стоит относиться излишней серьёзно или с большими надеждами. Золотой формулы или ключа к выигрышу не существует. Есть только фортуна и стечение обстоятельств, на которые, в отличие от слепой лотереи, вы в силах повлиять и увеличить свой шанс на успех.
Изучите предложенные букмекером матчи, проанализируйте статистику и историю встреч соперников, выделите предполагаемый исход на каждое событие, пожертвуйте небольшой суммой из своего игрового банка. Удача может улыбнуться вам и привести к миллионам рублей чистой прибыли.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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