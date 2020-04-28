Ставки на выборы президента в США. Трамп сильнее коронавируса!

По традиции выборы президента в США проходят в первый вторник ноября. В 2020 году это 3 ноября. Главные претенденты на пост – Дональд Трамп и Джо Байден. Но все планы может спутать коронавирус! Разбираемся в прогнозах букмекеров на выборы.

Коронавирус не помешает выборам

Ситуация с коронавирусной инфекцией в США остаётся очень сложной. Число заразившихся на территории страны превысило 1 млн. Умерли почти 57 тыс. человек. Несмотря на то что самая сложная часть эпидемии позади, букмекеры принимают ставки на возможный перенос выборов президента.



Впрочем, шансы на это невелики. Сделать ставку на то, что выборы не состоятся 3 ноября 2020 года, можно за 4.30. Это примерно 21%. Поставить на то, что все пройдёт в запланированную дату, можно с коэффициентом 1.18 (79%).



Ранее кандидат от демократической партии Джозеф Байден заявил, что Дональд Трамп постарается перенести выборы, сославшись на коронавирус. Трамп ответил, что не планирует ничего менять.



«Я никогда не думал об изменении даты выборов. Дата, на которую назначены выборы, 3 ноября — это хорошее число», — заявил действующий президент.

Трамп уйдёт досрочно? Не дождётесь!

С самого момента избрания Дональда Трампа президентом США ходили слухи о его досрочной отставке. Наконец, в декабре 2019 года Палата представителей американского конгресса большинством голосов приняла решение об объявлении импичмента. Но против выступил сенат, большинство в котором у республиканцев. 5 февраля за признание Трампа виновным проголосовали меньше половины сенаторов. Для утверждения решения нужны были две трети голосов.



Сам Трамп никуда не собирается. Вероятность его досрочного сложения полномочий до 20 января 2021 года, по оценке букмекеров, сугубо теоретическая.



Поставить на то, что президент США покинет свой пост досрочно, можно с коэффициентом 10.00. Это примерно 8% вероятности. Сделать ставку на то, что Трамп как минимум отработает первый срок полностью, можно за 1.03 (92%).

Ставки на выборы: Трамп – фаворит. Но у Байдена есть шансы

Как и всегда, борьба за пост президента США развернётся между кандидатами от Республиканской и Демократической партий. Конечно, третьи силы тоже выставят кандидатов, но их шансы ниже плинтуса. Поставить на победу одного из таких кандидатов, можно с коэффициентом 101.00.



В вечном споре республиканцев и демократов букмекеры отдают небольшое предпочтение первым. Поставить на победу республиканцев можно с коэффициентом 1.80. Шансы демократов эксперты оценили коэффициентом 2.00.



От Республиканской партии участие в выборах примет действующий президент Дональд Трамп. В июне ему исполнится 74 года. Несмотря на все скандалы вокруг своих поступков, Трамп – фаворит президентской гонки. На его победу можно сделать ставку с коэффициентом 1.82.



После того как сенатор от Вермонта Берни Сандерс 8 апреля отказался от продолжения борьбы за право быть кандидатом в президенты США от Демократической партии, единственным претендентом на этот пост остался Джозеф Байден. Чтобы стать полноправным кандидатом, он должен будет заручиться поддержкой по меньшей мере 1991 из 3979 делегатов партийного съезда. Мероприятие должно пройти в середине лета.



Для Байдена это третья президентская кампания. До этого он выставлял свою кандидатуру на выборах 1988 и 2008 годов. Он был вице-президентом в команде Барака Обамы.



На момент выборов суммарный возраст Байдена и Трампа составит 151 год. Это будет самый пожилой дуэт кандидатов в президенты. Если Байдена изберут, то он станет самым возрастным лидером государства в истории. Его шансы букмекеры оценивают чуть ниже Трампа, но всё равно они довольно высоки. Поставить на победу Байдена можно с коэффициентом 2.20.



За 25.00 можно сделать ставку на победу Хиллари Клинтон или Майка Пенса. Клинтон проиграла Трампу четыре года назад, Пенс – вице-президент США. Коэффициентом 80.00 эксперты оценили шансы республиканки Никки Хейли — бывшего постпреда США при ООН.



Наконец, за 100.00 можно поставить на то, что новым президентом США станет Мишель Обама – супруга Барака Обамы. Кстати, уже говорят, что она может стать вице-президентом, если победит Джо Байден. Почему бы не замахнуться ещё выше?

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