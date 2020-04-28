«Шахтёр С» — «Динамо-Брест». Прогноз: Бодул и Иванович осадят штрафную чемпиона Беларуси

Солигорский «Шахтёр» примет брестское «Динамо» в ответном матче полуфинала Кубка Беларуси 29 апреля, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты считают фаворитом солигорцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех брестчан оценён букмекерами коэффициентом 3.72.

Букмекерские коэффициенты на матч «Шахтёр С» — «Динамо-Брест»

Букмекеры считают, что ответный полуфинальный матч Кубка Беларуси «Шахтёр С» — «Динамо-Брест» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.21, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.

Анализ и прогноз матча «Шахтёр С» — «Динамо-Брест» (29.04.2020)

В первом матче полуфинала Кубка Беларуси «Шахтёру» пришлось непросто. Уже к 15-й минуте солигорцы горели со счётом 0:2. Оба гола пришли с левого фланга обороны «кротов»: первый забил Александр Нойок мощным ударом из-за пределов штрафной, а второй записал на свой счёт Павел Савицкий, после быстрой перепасовки технично перекинув мяч через голкипера гостей Павла Чесновского.

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Игра проходила на повышенных скоростях, что само по себе энергозатратно, и временами походила на «качели». «Горняки» отдали много сил, чтобы хоть немного исправить положение перед ответной встречей, но им это не удалось. Более того, брестчане даже имели возможность довести дело до разгрома, но подвела реализация.



В Высшей лиге дела у солигорцев обстоят столь же неутешительно. Лишь победа в прошлом туре позволила им отдалиться от зоны стыковых матчей и занять 11 место. Однако восемь очков в шести играх команду, замкнувшую в прошлом году тройку лидеров, едва ли устроят.



Брестское «Динамо» же из-за поражения в прошлом туре спустилось как раз-таки в эту самую зону стыковых матчей — то есть, на 14-е место. Трудно спорить, что такие показатели (семь очков за шесть игр) для действующего чемпиона эквивалентны провалу.

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Собственно, в прошлом туре Высшей лиги Беларуси «южане» снова принимали «горняков» и уступили 0:2. Игра по содержанию была схожа с кубковой, но на сей раз фортуна оказалась на стороне «Шахтёра». Хотя не отметить, что брестчане играли без двух основных защитников Кики и Хачериди (оба за матч до этого получили по красной), просто нельзя.

Теперь «Динамо» предстоит поездка в Солигорск на ответную игру в полуфинале Кубка Беларуси. И благодаря солидному заделу в два мяча «бресты» могут чувствовать себя увереннее и не форсировать события. Солигорцам же только для того, чтобы перевести игру в дополнительное время, необходимо забить два и при этом не пропустить.



Поэтому они, наверняка, постараются забрать инициативу в свои руки и уже с первых минут попробовать осадить штрафную площадь брестчан. А при таких раскладах интересно выглядит П1 по угловым с форой (-2), её и проверим. Благо что букмекеры дают на такой вариант вполне играбельный коэффициент 1.87.

Прогноз и ставки на матч «Шахтёр С» — «Динамо-Брест»

Брестское «Динамо» в первом матче создало себе солидный задел в виде двух мячей и теперь может не форсировать игру. «Шахтёру» же, напротив, необходимо брать инициативу в свои руки и с первых минут идти вперед. Наверняка клуб попробует сходу осадить штрафную площадь соперника. А на таком фоне неплохо смотрится победа солигорцев по угловым с форой (-2) за 1.87.



Ставка: победа «Шахтёра» по угловым с форой (-2) за коэффициент 1.87.