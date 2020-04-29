«Шахтёр» — «Динамо-Брест». Прогноз на статистику в матче Кубка Беларуси 29 апреля

Действующий чемпион Беларуси имеет фору в два мяча и вряд ли упустит своё.

29 апреля «Шахтёр» из Солигорска в ответном матче полуфинала Кубка Беларуси примет «Динамо-Брест». Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты отдают предпочтение команде из Солигорска: поставить на победу «Шахтёра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех клуба из Бреста оценён букмекерами коэффициентом 3.74.

Букмекерские коэффициенты на матч «Шахтёр» Солигорск — «Динамо-Брест»

Букмекеры считают, что матч Кубка Беларуси по футболу «Шахтёр» — «Динамо-Брест» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Поставить на ничью в букмекерских конторах предлагается с коэффициентом 3.32.

Анализ и прогноз матча «Шахтёр» — «Динамо-Брест» (29.04.2020)

«Шахтёру» будет трудно зацепиться за финал Кубка Беларуси. В первом полуфинальном матче они проиграли в Бресте со счётом 0:2, а потому вариантов практически не осталось. Если действующий чемпион страны сумеет отличиться, «кротам» для прохода в следующий раунд потребуется разгромная победа.

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В первом поединке сине-белые забили два мяча уже к 15-й минуте. Сперва Александр Нойок забрал подбор у линии штрафной и мастерски уложил мяч в сетку ворот, а затем Павел Савицкий использовал передачу Артёма Милевского, сбросил с хвоста защитников и элегантно перекинул голкипера.

Затем «кроты» проснулись, завладели инициативой и постепенно начали нагнетать обстановку у чужих ворот. Впрочем, говорить об огромном количестве моментов не приходится. Подходы имелись, дальние удары совершались, подачи с флангов исполнялись регулярно. Кроме того, у гостей было огромное количество стандартов.

В результате число угловых у «горняков» достигло двузначной отметки, вот только количество так и не переросло в качество. Положение перед ответной игрой у них тяжелейшее. С одной стороны, нужно на заказ забить как минимум два мяча. С другой, пропускать ни в коем случае нельзя. Всё же трудно представить расклад, при котором действующий чемпион пропустит четырежды.

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Соперники сойдутся в третий раз за 20 дней. 25 апреля в Бресте «Шахтёр» победил со счётом 2:0 в матче шестого тура чемпионата Беларуси. Игра получилась бодрой, с обилием опасных моментов, голов вполне могло бы быть в пару раз больше. Это поражение наверняка только добавит «Динамо» злости и концентрации.

Букмекеры не сомневаются в итоговом успехе гостей. Поставить на выход брестчан в финал Кубка Беларуси предлагается за скромный коэффициент 1.16, эта ставка в лучшем случае годится для экспресса. Мы же обратим внимание на статистику, благо что тут можно найти пару любопытных вариантов.

Два гола дефицита не оставляют «Шахтёра» выбора. Придётся забирать инициативу с самого дебюта и постараться как можно быстрее открыть счёт, а дальше надеяться, что соперник поплывёт под давлением. «Динамо» вряд ли будет претендовать на территориальное преимущество. Кроме того, нужно учитывать, что «кроты» активно используют фланги.

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Раз так, угловых у ворот Игнатовича должно быть достаточно с самого стартового свистка. Мы бы выбирали между двумя ставками — индивидуальным тоталом больше 3.5 углового «Шахтёра» в первом тайме за 2.35 и П1 по угловым в первом тайме с форой (-1.5) за 2.30. Второй вариант — ставки на фолы. Здесь расклад тоже довольно прост.

Гости наверняка постараются ломать темп игры и разбивать атаки соперника мелким фолом, ведь время будет работать на них. В букмекерских конторах победа «Динамо-Брест» по фолам идёт за крепкий коэффициент 2.10. На наш взгляд, об этом предложении также стоит подумать.

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Прогноз и ставки на матч «Шахтёр» — «Динамо-Брест»

На своём поле действующий чемпион Беларуси победил со счётом 2:0, один гол фактически убьёт интригу в этой паре. Ждать «Шахтёру» нечего, придётся сразу забирать инициативу и искать счастья у чужих ворот. В первом матче «кроты» имели огромное количество угловых, чего-то подобного ждём и на этот раз.

Ставка №1: ИТБ 3.5 углового «Шахтёра» в первом тайме за 2.35.

Ставка №2: победа «Динамо-Брест» по количеству фолов за 2.10.

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