Ставки и прогнозы: на что ставить 29 апреля

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 29 апреля.

На что ставить в футболе 29 апреля

В Беларуси пройдут два интереснейших матча. Это ответные игры полуфинала Кубка Беларуси. В 18:00 в Солигорске начнётся встреча «Шахтёра» и «Динамо-Брест». «Горняки» уступили в первом матче 0:2 и теперь постараются отыграться. Любопытно, что эти команды играли и в матче 6-го тура в субботу. И здесь команда Юрия Вернидуба выиграла 2:0. Так что вопрос о финалисте остаётся открытым.

Открыт этот вопрос и во второй паре. В 20:00 в Борисове БАТЭ начнёт свой матч со «Славией». Команда Кирилла Альшевского проиграла в первой игре 0:1, но набрала ход. А вот «Славия» в последнем туре проиграла «Минску» 1:3. Ждём искромётный футбол!

В ночь с 29 на 30 апреля мск пройдут ещё 2 матча чемпионата Никарагуа. Никуда не делся и киберфутбол. Выбор там огромный. Куча лиг и турниров. Как в реальном спорте в докарантинные времена

Матчи по хоккею для ставок 29 апреля

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился две недели назад, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 29 апреля

В России, Беларуси и США пройдут матчи непрофессиональных теннисных турниров. Участвуют в них, правда, совсем не любители. Профессионалы для поддержания формы пользуются любой возможностью.

Несколько турниров проходит в дартсе, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

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