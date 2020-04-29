БАТЭ — «Славия». Прогноз и ставка на статистику в матче Кубка Беларуси, коэффициент 3.00

29 апреля в ответном матче полуфинала Кубка Беларуси БАТЭ примет «Славию». Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты отдают предпочтение команде из Борисова: поставить на победу БАТЭ в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех клуба из Мозыря оценён букмекерами коэффициентом 9.60.

Букмекерские коэффициенты на матч БАТЭ — «Славия»

Букмекеры считают, что матч Кубка Беларуси по футболу БАТЭ — «Славия» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Поставить на ничью в букмекерских конторах предлагается с коэффициентом 4.80.

Анализ и прогноз матча БАТЭ — «Славия» (29.04.2020)

Если в другой полуфинальной паре интрига близка к смерти, то тут всё гораздо интереснее. В первом матче «Славия» на своём поле победила со счётом 1:0, чем сильно запутала ситуацию. БАТЭ придётся забивать любой ценой, однако в случае пропущенного мяча борисовчанам для прохода потребуется выиграть с разницей как минимум в два гола.

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Три недели назад славяне открыли счёт в дебюте в результате быстрой атаки, после чего отошли к своим воротам и грамотно сыграли на удержание. «Пчёлы» владели инициативой, подолгу контролировали мяч, вот только ничего, кроме бесконечных навесов и дальних ударов, придумать не смогли.



Стандарты также не принесли результата: хозяева исправно выигрывали борьбу «на втором этаже» и не позволяли сопернику беспрепятственно бить с подбора. БАТЭ при доле везения мог вырвать ничью, но не более того. По-настоящему опасные моменты подопечные Кирилла Альшевского создавали крайне редко.



Впрочем, за прошедшее время расклад заметно изменился. «Славия» на фоне невероятно плотного календаря и короткой «скамейки» сбавила обороты. Набрала всего одно очко в трёх предыдущих турах чемпионата Беларуси: сыграла по нулям с «Рухом» (хотя имела численное преимущество в течение получаса), а затем уступила «Ислочи» (1:2) и «Минску» (1:3).

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БАТЭ тем временем постепенно встал на ноги. Говорить о полном выздоровлении преждевременно, качество футбола действительно оставляет желать лучшего. Но результаты определённо пошли вверх. За четыре тура фактически удалось исправить последствия кошмарного старта сезона.



Борисовчане набрали 10 очков в четырёх предыдущих поединках Высшей лиги, не пропустив за это время ни разу. Унести ноги смогло только «Торпедо-БелАЗ», да и там итоговые 0:0 абсолютно не отражают происходившего на поле. Хозяева имели тотальное преимущество и наиграли на два-три мяча, но кошмарная реализация не позволила победить. Не удалось даже попасть в ворота с пенальти.



В общем, всё говорит о том, что «Славию» ждут долгие 90 минут. На своём поле БАТЭ моментально заберёт инициативу и начнёт постепенно усиливать давление на чужую штрафную площадь в ожидании ошибки. Оборона «славян» в последнее время часто допускает промахи, так что моменты у фаворита появятся.

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Букмекеры дают 3.00 на любую карточку в стартовые 15 минут, что смотрится по меньшей мере любопытно. В первом матче соперники получили два предупреждения уже к исходу десяти минут, а ведь теперь напряжения станет только больше. Скорее всего, арбитр постарается сразу очертить планку допустимой жёсткости и не станет увлекаться устными предупреждениями.



Также проверим ИТМ 1.5 углового «Славии» в первом тайме за коэффициент 1.75. Даже при 0:1 гости не станут претендовать на инициативу, так что до перерыва территориальное преимущество борисовчан наверняка окажется подавляющим. Раз так, игра будет редко подбираться к их штрафной, а потому предпосылок к большому количеству корнеров не видно.

Прогноз и ставки на матч БАТЭ — «Славия»

В первой игре соперники получили два предупреждения к 10-й минуте, а теперь напряжения должно быть только больше. Цена ошибки крайне высока, убирать ноги и избегать единоборств никто не станет, а арбитры в чемпионате Беларуси не склонны к постоянным разговорам с футболистами. Проверим коэффициент 3.00, именно столько дают на любую карточку в первые 15 минут.



Ставка №1: карточка в первые 15 минут за 3.00.



Ставка №2: ИТМ 1.5 углового «Славии» в первом тайме за 1.75.



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