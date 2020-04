Natus Vincere — Virtus.pro. Прогноз: таких «медведей» не остановить

30 апреля Natus Vincere и Virtus.pro впервые в текущих составах сыграют друг против друга на WePlay! Pushka League. Начало матча — в 20:00 мск. Аналитики букмекерских компаний считают Virtus.pro безоговорочным фаворитом матча. На победу Virtus.pro можно поставить с коэффициентом 1.17. В случае победы Natus Vincere можно существенно приумножить ставку. Коэффициент на успех Natus Vincere 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Natus Vincere — Virtus.pro

Победа Virtus.pro со счётом 2:0 идёт за 1.60, а на победу по итогам трёх карт за 3.20. В сухую победу Natus Vincere букмекеры абсолютно не верят, оценив исход коэффициентом 12.60. Победа «рождённых побеждать» по результату трёх карт оценена в 8.00. Букмекеры считают, что в матче будет сыграно две карты: на тотал меньше 2.5 можно поставить коэффициентом 1.50, а на тотал больше 2.5 — за 2.48.

Анализ и прогноз матча Natus Vincere — Virtus.pro (30.04.2020)

С начала прошлого DPC сезона коллективы провели 10 очных противостояний, шесть из которых завершились в пользу Natus Vincere. Отталкиваясь от выступлений команд на ESL One Los Angeles 2020 – Online, букмекеры не верят, что украинский коллектив сумеет добиться успеха.



Natus Vincere после The International 2019 провела серию решафлов. Коллектив попрощался с Blizzy, который являлся слабым звеном команды и идущим на открытые конфронтации с тиммейтами SoNNeikO. Подписав 9pasha и illias команда быстро добилась успеха, прервав продолжительную трофейную засуху. Удалось победить на WePlay! Reshuffle Madness.



С патча 7.23 результаты пошли на спад. Команда выступила лишь на одном из формально четырех турниров, где разыгрывались DPC очки, заняв на DreamLeague 9-12 место. Она уступила в плей-офф Alliance и Team Liquid. После мэйджора в Лейпциге Zayac «подложил свинью» организации, саботировав свой уход в стан прямого конкурента.



С CemaTheSlayer Natus Vincere прошли через квалификации к ESL One Los Angeles 2020, но как показали последующие результаты команды на WeSave! Charity Play и ESL One Los Angeles 2020 – Online, «рождённым побеждать» ещё есть над чем работать. Они поймали на последнем турнире лузстрик из пяти серий.



Стартовав на WePlay! Pushka League с поражения от HR, казалось, что команде не удастся выбраться из психологической ямы, но благодаря последующим сложнейшим и архиважным победам над B8, FTM и TSpirit «рождённые побеждать» выбились в лидеры группы, практически гарантировав выход в плей-офф.



У Virtus.pro в августе 2016 года сформировался тот самый победоносный состав Алексея «Solo» Березина, No[o]ne, 9pasha и RAMZES666. За три года, с изменениями на четвёртой позиции, команда выиграла множество турниров, завершив DPC сезон-2017/2018 на первом месте, а последующий на втором. Но на The International команде не удавалось отстоять статус-кво, в 2017 и 2018 году занимая 5-6-е место, а после провала на The International 2019, заняв 9-12-е место, состав распался.



На старте текущего сезона к оставшимся в составе No[o]ne и Solo присоединились Resolut1on, epileptick1d, и Save-. Команда не демонстрировала привычных результатов и после того, как в 13 сезоне DreamLeague она заняла последнее место в группе, нагрянули очередные перестановки в составе.

Zayac и Cooman заняли вакантные позиции. Последний на испытательном сроке. Несмотря на добытое третье место на WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon и второе на Parimatch League Cooman покинул состав, а с iLTW команда стартовала на ESL One Los Angeles 2020 – Online. Долгожданный триумф нового состава с заменой на керри позиции очевидно поднял моральный дух и поэтому текущий состав «медведей», победная серия которого насчитывает 15 матчей, считают фаворитами противостояния с Natus Vincere.

Прогноз и ставка на матч Natus Vincere — Virtus.pro

Zayac стал яблоком раздора между Natus Vincere и Virtus.pro, но именно с его приходом удалось стабилизировать результаты «медведей». Учитывая, с какой легкостью текущий состав Virtus.pro переигрывает своих визави, у Natus Vincere определённо нет шансов выиграть матч. Хотя «отжать» карту, возможно, удастся.



Ставка: победа Virtus.pro со счётом 2:0 за 1.60.