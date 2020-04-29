Статистический прогноз: «Алтын Асыр» — «Ахал», ставка на матч чемпионата Туркмении

В перенесённом матче второго тура чемпионата Туркменистана 30 апреля «Алтын Асыр» примет «Ахал». Начало игры — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.10.

Букмекерские коэффициенты на матч «Алтын Асыр» — «Ахал»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Туркмении «Алтын Асыр» — «Ахал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Ничья доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.88.

Анализ и прогноз матча «Алтын Асыр» — «Ахал» (30.04.2020)

Чемпионат Туркмении вернулся в строй спустя месяц. Временный запрет на проведение матчей во второй половине марта наложила Футбольная ассоциация Центральной Азии. Тут надо бы добавить, что Туркменистан — та самая страна, на территории которой запретили употребление слова «коронавирус».



В Туркмении начиная с четвёртого тура все матчи проходят со зрителями, хотя в соседнем Таджикистане первенство приостановили из-за коронавируса. Так что своё поле станет полноценным фактором, который нужно учитывать при прогнозе.

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Формат Премьер-лиги Туркмении довольно прост, никаких плей-офф и многоступенчатых формул здесь нет. В турнире принимают участие восемь клубов, каждый играет с каждым в четыре круга. По итогам 28 туров определяется чемпион страны.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Туркмении

Матч «Алтын Асыр» — «Ахал» должен был состоятся ещё месяц назад. Но в связи с пандемией Футбольная ассоциация Центральной Азии наложила временный запрет на проведение матчей, и встреча перенеслась. Однако теперь чемпионат Туркмении возобновился, а участники уже успели провести по два поединка.



В общей сложности за четыре тура «Ахал» набрал максимально возможные 12 очков и сейчас лидирует в турнирной таблице. «Алтын Асыр» — действующий чемпион страны, однако у него результаты похуже. За то же время набрано в два раза меньше баллов, чем у оппонента. Клуб расположился на четвёртой строчке.

Форма команд

После паузы было сыграно два тура, от них и будем отталкиваться. «Алтын Асыр» сумел выдать лишь две ничьи: с «Копетдагом» и «Энергетиком». Оба матча завершились со счётом 1:1.

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«Ахал» же выглядит заметно лучше. В первом матче клуб на своём поле уверенно разобрался с «Шагадамом» (2:0), а во втором вырвал три очка у «Копетдага» (1:0). Стоит также отметить, что за все четыре тура команда ни разу не пропустила и оформила восемь голов.

Личные встречи

С 2010 года соперники успели встретиться 40 раз, наблюдается ощутимый перевес в сторону действующего чемпиона страны. На 40 матчей пришлось 19 побед «Алтын Асыра» против восьми у «Ахала». Остальные 13 встреч не смогли выявить сильнейшего.



Однако последние два года команды выглядят плюс-минус равными. С 2018 года они скатали 10 матчей: у каждого по три победы, остальное — ничьи. А при таких раскладах есть смысл подумать над классическим Х2 за привлекательный коэффициент 2.19.



Альтернативный вариант — П2 с форой (+1) за коэффициент 1.85. «Ахал» выглядит сейчас очень внушительно, а «Алтын Асыр», напротив, заметно сбавил.

Ставки на тоталы и голы

За 40 матчей оппоненты наколотили друг другу 93 мяча, что в среднем за игру составляет 2,32 гола. В нынешнем розыгрыше чемпионата Туркмении команды также не отличаются особенной результативностью. У «Ахала» за четыре игры забито восемь штук, а пропущено — нуль, «Алтын Асыр» сумел за это же время сообразил только пять, зато достал из своей сетки целых три.

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И у тех, и у других в среднем за матч выходит ровно по два мяча. Маловато будет. На таком фоне заманчиво смотрится тотал меньше 3.5 мяча за сносный коэффициент 1.63.

Прогноз и ставки на матч «Алтын Асыр» — «Ахал»

Последние два года матчи между «Алтын Асыром» и «Ахалом» получаются более-менее равными. Однако сейчас «Ахал» выглядит предпочтительнее, а «Алтын Асыр», напротив, заметно сбавил в сравнении с предыдущем годом. На наш взгляд, у «Ахала» есть все шансы зацепиться за очки в предстоящей игре.



Ставка 1: «Ахал» не проиграет за коэффициент 2.19.



Ставка 2: тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.63.