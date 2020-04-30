Ставки и прогнозы: на что ставить 30 апреля

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 30 апреля.

На что ставить в футболе 30 апреля

Матчей почти нет. Собственно, на весь профессиональный футбол запланирован только один матч. В чемпионате Туркменистана, который недавно возобновили, запланирована встреча «Алтын Асыра» и «Ахала». Начало матча – в 16:00 мск.

Если этот вариант вас не устраивает, рассмотрите ставку на киберфутбол. Выбор там огромный. Куча лиг и турниров. Как в реальном спорте в докарантинные времена.

Матчи по хоккею для ставок 30 апреля

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился две недели назад, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 30 апреля

В чемпионате Тайваня по баскетболу близка развязка. Собственно, уже завтра этот турнир может завершиться. «Юлонг Динос» ведут в серии с «Тайвань биир» со счётом 3-2 и уже завтра могут отпраздновать победу. Главная звезда лидеров – канадский центровой индийского происхождения Сим Буллар. В своё время он даже засветился в НБА. Шестой матч серии начнется в 12:00 мск.

В России, Беларуси и США пройдут матчи непрофессиональных теннисных турниров. Участвуют в них, правда, совсем не любители. Профессионалы стараются поддерживать форму.

Несколько турниров проходит в дартсе, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

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