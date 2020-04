Liquid — OG. Прогноз: OG реабилитируются за неудачный старт

1 мая в матче группового этапа WePlay! Pushka League сразятся Liquid и OG. Встреча начнётся в 20:00 мск. Фаворитом противостояния, по мнению букмекерских контор, является OG, победа которой котируется коэффициентом 1.35. На победу Liquid можно поставить за 3.05.

Коэффициенты букмекеров на матч Liquid — OG

На победу Liquid в двух картах предлагают поставить с коэффициентом 7.00. Победа со счётом 2:1 оценена в 4.50. Победа OG над соперником в двух картах оценена коэффициентом 2.11. На то, что OG добудет победу после трёх карт, можно поставить за 3.20. Букмекеры ожидают, что матч продлится две карты: на тотал меньше 2.5 предлагают коэффициент 1.65, а тотал больше 2.5 — 2.15.

Анализ и прогноз матча Liquid — OG (1.05.2020)

OG дважды кряду выиграл The International, тем самым вписав имена игроков в историю. Долгое время от организации не было новостей относительно будущего, однако в январе текущего года тишина в эфире прекратилась. OG сообщило, что карьеру завершил JerAx, а ana и Ceb взяли перерыв.



К оставшимся в составе Topson и N0tail присоединились SumaiL, MidOne и Saksa. Состав крайне перспективный, что подтверждалось результатами в квалификациях к ESL One Los Angeles и его онлайн версии, где OG выступал с 33 и Ceb, без Topson и MidOne соответственно. Второе место на турнире после поражения в гранд-финале от Virtus.pro. — достойный результат.



На WePlay! Pushka League команда выступает с W1sh- и Ceb на миде и оффлейне. Как показала первая игра OG на турнире против Alliance W1sh-, как типичный пабер, является слабым звеном команды в играх с лейт-потенциалом, поэтому в грядущем противостоянии Liquid нельзя исключать поражения в одной из карт.



Liquid. Уход KuroKy и тиммейтов под тег другой организации вынудил Liquid искать новый состав. Чтобы не собирать по отдельности команду и выжидать, пока новые партнёры сыграются и начнут демонстрировать результаты, было принято решение подписать состав Alliance.



Старт сезона не задался. Команда в 12-м сезоне DreamLeague заняла лишь четвертое место. На последующем ESL One Hamburg 2019 финишировала на 11-12-й строчке. 5-6-е место на MDL Chengdu Major принесло команде 900 DPC очков и надежды на улучшение результатов по ходу сезона.

2020 год команда начала провально. На ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore она заняла последнее место. Но на очередном мэйджоре «жидкие» были вновь на высоте. 5-6-е место в 13-м сезоне DreamLeague принесли команде очередные 900 очков.



На последнем турнире ESL One Los Angeles 2020 Online Liquid выступили не лучшим образом. Пока дать оценку игровой форме команды сложно, ведь даже на WePlay! Pushka League «жидкие» сперва остались не у дел в матче против NiP, бывших Chicken Fighters, а затем переиграли более сильную команду Nigma, в третьей решающей карте за счет Lone Druid в лейте вырвав победу.

Прогноз и ставка на матч Liquid — OG

OG после осечки в матче с Alliance постарается реабилитироваться. Liquid соперник не из простых, особенно в затяжных играх, поэтому Ceb и Ко постараются не затягивать матч. Можно рискнуть со ставкой OG с форой -1.5 за 2.11, но более верняковая — OG победит за 1.35.



Ставка: OG победит за 1.35.