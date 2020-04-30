B8 — HellRaisers. Прогноз: HellRaisers возьмёт реванш

1 мая B8 с HellRaisers сразится в рамках групповой стадии WePlay! Pushka League. Встреча начнётся в 14:00 мск. Безоговорочным фаворитом встречи, по мнению букмекеров, является HellRaisers, победа которой оценена коэффициентом 1.18. На победу B8 предлагают поставить за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч B8 — HellRaisers

На победу B8 в двух картах можно поставить с коэффициентом 12.0. Победа со счётом 2:1 оценена в 7.50. На то, что HellRaisers переиграет оппонента по итогам двух карт, можно поставить за 1.62, а на то, что HellRaisers понадобится три карты, — за 3.20. Букмекеры прогнозируют, что матч будет продолжительностью в две карты: на тотал меньше 2.5 выставили коэффициент 1.50, а тотал больше 2.5 — 2.48.

Анализ и прогноз матча B8 — HellRaisers (1.05.2020)

B8. Dendi в январе основал свою организацию и собрал под знамёна тега перспективный состав. Изначально он состоял из Cooman, Dendi, Ghostik, KingR и LeBronDota, но Заур Cooman Шахмурзаев подложил свинью команде, прямо перед стартом квалификаций на ESL One Los Angeles приняв предложение Virtus pro.



Поиск потенциальной равноценной замены не увенчался успехом, вакантный слот керри-позиции занял pio65. За два месяца текущий состав провёл 13 матчей на четырёх разных турнирах, но лишь четыре победы были крайне показательны в плане потенциала. В конце марта pio65 покинул состав B8, а на его место пришёл Excalibur. С новым керри за 19 матчей Dendi и Ко выиграли лишь один, на WePlay! Pushka League доведя лузстрик до 13 матчей. По очевидным причинам B8 считается андердогом грядущей встречи.



HellRaisers с конца 2017 имела состав по киберспортивной дисциплине Dota2, но в преддверии старта текущего DPC сезона организация решила собрать новый состав, в который вошли V-Tune, Nix, DM, ALOHADANCE и Miposhka. Спустя месяц в команде начались разногласия. Сперва ALOHADANCE отказался тренироваться с тиммейтами и позже был выставлен на трансфер. Затем ряды покинул HellRaisers V-Tune, а следом и DM.



Вакантные слоты заняли Elmo, bowbowbow и sayuw соответственно, и, несмотря на кардинальные изменения в составе, на Parimatch League команда заняла второе место. Отсутствие результатов на серии последующих турниров привело к очередным кадровым решениям, уже в начале марта с приходом RodjER состав сформировался окончательно. Опытная четвёрка оказалась тем самым недостающим винтиком игрового механизма. С начала марта команда ощутимо прибавила.



На WeSave! Charity Play она заняла второе место, уступив в гранд-финале Team Nigma (3:2), во втором сезоне Parimatch League HR были третьими. На ESL One Los Angeles 2020 Online из-за сенсационного поражения от B8 на групповой стадии HellRaisers не хватило очков для выхода в плей-офф раунд. Матч носит принципиальный характер для Miposhka и его тиммейтов, поэтому на достижение победного результата будут брошены все силы.

Прогноз и ставка на матч B8 — HellRaisers

Осечка HellRaisers в очной встрече с B8 на ESL One Los Angeles 2020 Online стоила команде плей-офф раунда, поэтому на WePlay! Pushka League после удачного старта HellRaisers постараются не допустить подобной ошибки. И добудут победу в двух картах.



Ставка: HellRaisers победит со счётом 2:0 за 1.62.