Как робот помогает делать ставки на спорт. Обзор навыка ФОНБЕТ в «Алисе»

Совсем скоро роботы захватят Землю и поработят человечество, а пока они научились разбираться в ставках – и даже помогают делать их живым людям. Компания ФОНБЕТ разработала и добавила беттинговый навык в голосового помощника «Алису». Чтобы его включить, достаточно сказать всего 4 слова (и это не «я проиграл все деньги»).

Что такое голосовой помощник? Как это вообще работает?

Если помните, несколько лет назад вышел фильм, в котором будущий Джокер – Хоакин Феникс – влюбился в женский искусственный интеллект внутри своего компьютера. Роль программы исполнила Скарлетт Йоханссон. Так вот, голосовой помощник «Алису» от «Яндекса» озвучила российская актриса, дублировавшая Скарлетт в прокате этого фильма. Первая версия помощника вышла в 2017 году.



Принцип работы голосового помощника прост: сначала он распознает вашу речь, а затем выделяет вопрос или команду внутри фразы. Заявленная точность помощника около 90%. В базе «Алисы» тысячи шаблонных вопросов общего характера и так называемые «навыки», которые помогают разобраться в специфических темах.



С помощью голосового помощника вы поставите будильник, узнаете свежие новости, составите маршрут и уточните ситуацию на дорогах, а теперь еще и получите советы по ставкам на спорт благодаря навыку букмекерской компании ФОНБЕТ.

Как научиться ставкам c голосовым помощником

Мы протестировали навык для игроков на ставках. Чтобы активировать его, достаточно сказать «Алиса, спроси у ФОНБЕТ». После этого можно задавать вопросы.



Навык будет полезен и новичкам в ставках, и опытным игрокам. Для начинающих у голосового помощника есть обучающий блок. Например, вы можете уточнить у помощника значение букмекерского термина. Достаточно сказать «Расскажи про» и добавить нужный термин. «Алиса» знает, что такое П1, Х и П2, объяснит, какую маржу называют нулевой. Про другие виды ставок и определения также можно поспрашивать.



Кроме того, ставочный навык помогает узнать, как пройти быструю регистрацию в БК ФОНБЕТ и получить бонус до 15 000 рублей на первое пополнение счёта. Кстати, это повышенный бонус, который действует только до 1 июня 2020 года.



Новым и уже зарегистрированным клиентам букмекерской компании ФОНБЕТ голосовой помощник расскажет об актуальных букмекерских акциях: пришлёт ссылку на страницу акции и объяснит, как получить бонус.

Прогнозы на спорт от голосового помощника

Воспользовавшись навыком ФОНБЕТ, вы можете узнать, когда состоится интересующий вас матч. Кроме того, голосовой помощник подскажет букмекерские коэффициенты на предстоящую игру и даже даст прогноз на исход встречи!



По запросу «Когда ближайший матч (команда 1) и (команда 2)?» вы узнаете дату и время встречи интересующих вас клубов. Если вы спросите «Какие коэффициенты на игру...?», сервис выдаст актуальные данные из линии БК ФОНБЕТ. Кроме того, «Алиса» способна вычислить шансы на победу той или иной команды в процентах.

Голосовой помощник способен и прогнозировать матчи. Достаточно спросить её «Кто победит в матче...?». Система выдаст прогноз на основании коэффициентов в линии. С ней можно даже поспорить. На фразу типа «не согласен» Алиса предложит сделать ставку самому, прислав ссылку на линию с сайта букмекера.

Как делать ставки на спорт через «Алису»

Сделать ставку голосом пока нельзя. Но если вы попросите его сделать ставку, то система пришлёт ссылку на нужное вам событие на сайте букмекера. И если вы ещё не зарегистрированы, то Алиса поделится с вами ссылкой на регистрацию.



Пользуйтесь навыком ФОНБЕТ для ставок в мобильном приложении «Яндекс» и через умную колонку «Яндекс.Станция»: достаточно сказать «Алиса, спроси у ФОНБЕТ» или «Алиса, запусти навык ФОНБЕТ». Всё просто, можете начинать!