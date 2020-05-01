Ставки и прогнозы: на что ставить 1 мая

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 1 мая.

На что ставить в футболе 1 мая

Стартует очередной тур чемпионата Беларуси. В 16:00 мск начнут играть «Смолевичи» и «Энергетик-БГУ». Одни здорово владеют мячом, но не забивают, другие играют в атаку, но и пропускают много. Должно быть интересно! Три матча пройдёт в белорусском первенстве дублёров. Если эти варианты вас не устраивает, рассмотрите ставку на киберфутбол. Выбор там огромный. Куча лиг и турниров. Как в реальном спорте в докарантинные времена

Матчи по хоккею для ставок 1 мая

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился две недели назад, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.



На что ещё ставить 1 мая В России, Беларуси и США пройдут матчи непрофессиональных теннисных турниров. Участвуют в них, правда, совсем не любители. Профессионалы стремятся поддерживать форму в любых условиях. Несколько турниров проходит в дартсе, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

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