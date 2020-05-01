«Динамо Мн» — «Слуцк». Прогноз: Кучук намучается с лидером чемпионата Беларуси

2 мая в матче седьмого тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» примет «Слуцк». Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты считают фаворитом минчан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех команды из Слуцка оценён букмекерами коэффициентом 6.20.

Букмекерские коэффициенты на матч «Динамо Мн» — «Слуцк»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Беларуси «Динамо Мн» — «Слуцк» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65.

Анализ и прогноз матча «Динамо Мн» — «Слуцк» (02.05.2020)

С 22 апреля «Динамо Мн» возглавляет Леонид Кучук. Российскому болельщику он в первую очередь известен как бывший тренер «Кубани» и московского «Локомотива». С минчанами белорусский специалист уже успел добыть первую победу, случилось это неделю назад.

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Досталось скромным «Смолевичам», которые в предыдущем туре принимали бело-синих. Уже на седьмой минуте Иван Бахар вывел свою команду вперёд, замкнув прострел после фланговой атаки. А на 39-й минуте «динамики» заработали пенальти, и Евгений Шикавка удвоил преимущество гостей.



Второй тайм минчане начали столь же уверенно, и в середине оного всё тот же Шикавка воспользовался ошибкой защитника «смольных» и сделал счёт 3:0. Хозяева сумели отквитать один гол и уйти от разгромного поражения, однако и тут не всё гладко. После рядовой подачи в штрафную с фланга мяч в свои ворота срезал Миха Горопевшек.



«Слуцк» провёл выдающийся старт и сейчас лидирует в турнирной таблице. Примечательно, что клуб из одноимённого города не проигрывает в Высшей лиге Беларуси уже четыре игры кряду, набрав 10 из 12 возможных баллов. Такой же результат только у грозного БАТЭ, который, судя по всему, начинает понемногу приходить в себя.

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В предыдущем туре бело-синие добыли три очка у скромной «Белшины» (3:2). Правда, победный гол был забит в самой концовке. Не лишним будет вспомнить и о поединках со «Славией-Мозырь», «Ислочью» и «Витебском». Тогда команда набирала очки, уступая в счёте по ходу встречи, что также говорит о бойцовском характере игроков.



Теперь «Слуцку» предстоит выезд в Минск к местному «Динамо». Однако «динамики» сменили тренера, и их игра может быть нестабильной. А вот гости же сейчас находится в отличной форме, да и с характером у них полный порядок.



На наш взгляд, навязать борьбу своему оппоненту лидер Высшей лиги определённо в состоянии. К слову, в нынешнем сезоне на выезде он сыграл два матча и оба выиграл. А потому можно было бы подумать над Х2 за добротный коэффициент 2.46.

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Также мы бы ожидали от матча верха. За шесть туров «Слуцк» забил и пропустил 20 мячей, что в среднем за матч составляет строго выше тройки. Минчане тоже не любят отсиживаться в обороне, поэтому имеют в среднем за матч ровно 2,5 гола. На таком фоне тривиальный ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.04 смотрится весьма заманчиво.

Прогноз и ставки на матч «Динамо Мн» — «Слуцк»

Минское «Динамо» возглавил именитый Леонид Кучук, уже успевший заработать первые очки. Однако «Слуцк» обладает настоящем характером и заслуженно возглавляет турнирную таблицу. И те, и другие не любят отсиживаться в обороне, а потому ждём от предстоящего матча много борьбы и забитых мячей.



Ставка 1: «Слуцк» не проиграет за коэффициент 2.46.



Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.04.