Как проверить надёжность букмекера: советы игрокам, как выбрать букмекерскую контору

Отвечаем на вопрос, как проверить букмекерскую контору, чтобы вывести деньги и избежать блокировки банковской карты.

Как проверить надёжность букмекера и понять, что конторе можно доверять? В этой статье мы расскажем о критериях оценки букмекеров, позволяющих узнать, какие букмекерские конторы надёжные, и на что обращать внимание при выборе БК.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Рейтинг букмекерских контор «Чемпионата»

Самый простой способ, как выбрать букмекерскую контору — использовать наш рейтинг букмекерских контор.

В него включены все легальные российские букмекеры, каждому из которых дана оценка от наших ставочных экспертов.

Мы оцениваем букмекеров по восьми критериям:

Регистрация и идентификация;

Бонусы и фрибеты;

Выбор ставок;

Коэффициенты;

Live и трансляции;

Мобильные приложения на «Андроид» и «Айфон»;

Официальный сайт и мобильная версия;

Букмекерские клубы;

Также оценить букмекера вы сможете на основании положительных отзывов от наших читателей, публикуемых в комментариях к обзорам контор.

Почему опасно играть в нелегальных БК

Нелегальные букмекерские конторы могут не выплатить выигрыш, а их сайты в любой момент может заблокировать Роскомнадзор. Вероятны случаи, когда при выигрыше вы получите возврат ставки.

Ввод и вывод средств со счёта нелегального букмекера могут посчитать подозрительной операцией и заблокировать ваши банковские карты.

Поэтому следует выбирать тех букмекеров, которые ведут свою деятельность в соответствии с российским законодательством.

Букмекерская контора должна быть членом саморегулируемой организации (СРО) азартных игр в тотализаторах и работать на основании лицензии, выданной Федеральной налоговой службой.

Все онлайн-ставки легальных букмекеров проходят через ЦУПИС: Центр учёта переводов интерактивных ставок.

Проверяйте это на сайте букмекерской конторы, зайдя на страницу с информацией о букмекере. Там должны быть копии документов: лицензии и свидетельства о членстве в СРО. В легальной БК вам обязательно придётся пройти процедуру верификации. У нелегалов иногда достаточно только регистрации.

Мобильное приложение для ставок на спорт:

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Сайт надёжного букмекера

Проверкой пунктов приёма ставок занимаются контролирующие государственные органы. Они не могут появляться стихийно в большом количестве в разных местах. Но большинство пари заключают онлайн, а создать сайт можно за пару дней. Поэтому Роскомнадзор не всегда успевает блокировать сомнительные ресурсы.

Приводим несколько атрибутов сайта надёжного букмекера:

наличие SSL-протокола, который отвечает за шифрование пользовательских данных;

доменное имя в зоне .ru, .com, или .net;

автоматическое прерывание сессии, если игрок не проявляет активность в личном кабинете в течение 10-20 минут.

Техническая поддержка и служба безопасности БК

У каждого надёжного букмекера есть техническая поддержка и служба безопасности. В контактах должна быть указана информация, как с ними можно связаться.

В задачи специалистов технической поддержки входит:

работа с претензиями беттеров;

ответы на вопросы по работе конторы;

помощь в освоении функционала сайта;

поддержка игроков в любых других ситуациях.

Служба безопасности отвечает за проверку аккаунта каждого пользователя на соответствие действующему законодательству. Также специалисты этой службы предотвращают попытки обмана со стороны игроков. Например, попытки использовать чужие персональные данные для игр в букмекерских конторах.

Желательно, чтобы связаться с сотрудниками букмекерской конторы можно было разными способами: через электронную почту, онлайн-чат, горячую линию или специальную форму обратной связи на сайте.

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Ввод и вывод средств со счёта букмекера

В большинстве случаев для пополнения счёта или вывода денег игроки используют банковские карты. Реже для этого используют реквизиты банковского счёта или электронные платёжные системы.

В любом случае, букмекерская контора должна использовать только те платёжные схемы, которые поддерживает ЦУПИС. Это проверенные платёжные каналы, обеспечивающие конфиденциальность и защиту от утечки персональных данных игрока.

Репутация букмекерской конторы

Лучшую репутацию имеют те букмекеры, которые:

не снижают лимиты ставок;

не вводят дополнительные комиссии;

в короткие сроки идентифицируют игрока;

не отменяют ставки из-за собственных технических ошибок: например, при неправильном написании названия одной из команд.

Игрок в отдельных случаях может узнать о поведении букмекерской конторы из отзывов других беттеров. Но зачастую все эти моменты выясняются только в ходе игры в конторе, то есть на собственном опыте.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!