Ставки и прогнозы: на что ставить 2 мая

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 2 мая.

На что ставить в футболе 2 мая

В Беларуси в субботу продолжится 7-й тур. На 2 мая запланированы 3 встречи. В 14:00 «Минск» примет «Торпедо-БЕЛАЗ», которое продолжает удивлять надежной игрой в обороне. В 16:00 сыграют «Рух» и «Городея», а в 18:00 – «Динамо» и «Слуцк». Для Леонида Кучука эта встреча должна быть первой на тренерской скамейке минчан. И сразу же лидер в соперниках. Будет интересно!

Поединки пройдут также в Первой и Второй лигах чемпионата Беларуси. Не будем забывать и о первенстве дублеров. Из других стран можно обратить внимание на Тайвань, там тоже продолжается чемпионат. Если эти варианты вас не устраивает, рассмотрите ставку на киберфутбол. Выбор там огромный. Куча лиг и турниров. Как в реальном спорте в докарантинные времена.

Матчи по хоккею для ставок 2 мая

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился две недели назад, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 2 мая

В России, Беларуси и США пройдут матчи непрофессиональных теннисных турниров. Участвуют в них, правда, совсем не любители. Профессионалы поддерживают форму на кортах и на эти матчи.

Несколько турниров проходит в дартсе, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

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