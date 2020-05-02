«Белшина» — «Динамо-Брест». Прогноз: Милевский и Кисляк разнесут аутсайдера в Бобруйске

В матче седьмого тура чемпионата Беларуси «Белшина» сыграет с «Динамо-Брест» 3 мая. Начало встречи — в 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех «Белшины» оценён букмекерами коэффициентом 6.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Белшина» — «Динамо-Брест»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 3 мая «Белшина» — «Динамо-Брест» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.13, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.25.

Анализ и прогноз матча «Белшина» — «Динамо-Брест» (03.05.2020)

Воскресная программа седьмого тура Высшей лиги Беларуси откроется в Бобруйске, где местный клуб примет «Динамо-Брест». Перед началом сезона вряд ли кто-то ожидал, что к маю эти команды будут соседствовать в турнирной таблице. В конце концов, речь идёт о новичке элитного дивизиона и действующем чемпионе страны.

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Однако позади семь туров, «Белшина» набрала всего два очка и занимает чистое последнее место. Это вряд ли стало для кого-то сюрпризом, всё же финансовые возможности и уровень состава здесь невероятно скромные. А вот 14-я строчка «Динамо-Брест» — это натуральная сенсация. Трудности ожидались, но уж точно не в таком масштабе.



На самом деле ничего смертельного не случилось. Высшая лига Беларуси в нынешнем сезоне отличается небывалой плотностью. От лидирующего «Слуцка» сине-белые отстают всего на шесть баллов. В то же время замаячила угроза финансовых проблем, а из Кубка Беларуси коллектив уже едва не вылетел.



В первом матче полуфинала южане победили «Шахтёр» из Солигорска (2:0), а во втором вели к 58-й минуте со счётом 2:0. После чего расслабились, умудрились пропустить четыре гола, однако выстояли в концовке и прошли дальше благодаря правилу гола на чужом поле (2:4). Седых волос у болельщиков явно прибавилось.

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Теперь нужно выправлять положение в национальном первенстве. У «Динамо» хватает травмированных, однако скромную «Белшину» действующий чемпион обязан побеждать в любом состоянии. «Шина» до сих пор не смогла одержать ни одной победы и пропустила во всех шести поединках. Для низового чемпионата Беларуси это нечастое явление.

Статистика очного противостояния с южанами у клуба из Бобруйска вполне приличная, вот только предыдущий матч между этими командами состоялся аж в 2016 году. Сине-белые тогда были натуральным середняком, тот сезон они закончили на восьмой строчке. А «Белшина» вылетела из элитного дивизиона и вернулась только сейчас.



Хозяева точно не будут претендовать на территориальное преимущество. Они со спокойной душой отдадут мяч и прижмутся к своей штрафной в надежде на контратаку или стандарт. Атмосфера в «Динамо» вряд ли оптимальная, однако разница в классе должна позволить одержать дежурную победу с разницей в один-два мяча.

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Мы бы выбирали между двух вариантов. Прежде всего, стоит подумать о П2 с форой (-1) за крепкий коэффициент 2.12. Ставка посмелее — П2 + тотал больше 2.5 мяча за 2.80. «Шина» очень много пропускает, а головомойка в Солигорске наверняка добавит действующему чемпиону злости.

Прогноз и ставки на матч «Белшина» — «Динамо-Брест»

«Белшина» пропустила в каждом из шести матчей нынешнего розыгрыша чемпионата Беларуси, оборона у аутсайдера действительно никудышная. «Динамо-Брест» находится в непростом положении, однако несмотря на все проблемы и травмы разница в уровне состава кажется большой. На наш взгляд, гости добудут победу с разницей в 1-2 мяча.



Ставка: победа «Динамо-Брест» с форой (-1) за 2.12.