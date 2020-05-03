Ставки и прогнозы на 3 мая: на какие матчи ставить, календарь игр

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 3 мая.

На что ставить в футболе 3 мая

В воскресенье выбор более чем солидный, в одной только Высшей лиге Беларуси будут сыграны четыре матча. Седьмой тур завершится поединками «Белшина» — «Динамо-Брест» (начало — в 14:00 мск), «Витебск» — «Славия-Мозырь» (16:00), БАТЭ — «Неман» (18:00) и «Шахтёр» Солигорск — «Ислочь» (20:00).



Ещё три встречи состоятся в Первой лиге Беларуси, где закончится третий тур. В 15:00 мск раздастся стартовый свисток для «Спутника» и «Гранита», час спустя начнут играть «Лида» и «Слоним», а в 17:00 мск на поле выйдут «Крумкачы» и «Гомель». Во Второй лиге и соревнованиях резервистов на воскресенье ничего не запланировано.



Продолжается чемпионат Тайваня, в котором пройдут четыре матча. Каждый из них начнётся в 11:00 мск. «Хан Юэнь» сразится с «Мин Чуань Юниверсити», «Тайнань Сити» — с «Тайчжун Футуро», «Татунг» — с НТУС, а «Тайчэн Лайонс» — с «Тайпауэром».

Чемпионат Туркмении вернётся только в понедельник, а чемпионат Таджикистана прерван из-за распространения коронавируса. Если вы не нашли среди предложенных вариантов чего-то интересного, всегда можно обратиться к киберфутболу. Там предложений огромное количество.

Матчи по хоккею для ставок 3 мая

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился ещё 3 апреля, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 3 мая

За пределами футбола вариантов совсем немного, если не считать совсем уж экзотичные предложения вроде крикета или дартса. Также можно поставить на покер, сегодня вечером стартует крупный турнир по онлайн-покеру.



Ну и заключительный путь, который в последние недели становится всё популярнее. Речь, естественно, про киберспорт. Там, впрочем, выбор довольно широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.

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