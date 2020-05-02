БАТЭ — «Неман». Прогноз: Драгун, Нехайчик и Стасевич продолжат набирать ход

БАТЭ примет «Неман» в матче седьмого тура чемпионата Беларуси 3 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты считают фаворитом борисовчан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех гродненцев оценён букмекерами коэффициентом 10.25.

Букмекерские коэффициенты на матч БАТЭ — «Неман»

Букмекеры не уверены, что матч белорусской лиги БАТЭ — «Неман» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.11.

Анализ и прогноз матча БАТЭ — «Неман» (03.05.2020)

Некогда грозный гегемон белорусского футбола после провального старта, судя по всему, начинает понемногу приходить в себя. В последних четырех играх национального первенства БАТЭ набрал 10 из 12 возможных очков. Столь солидный результат позволил борисовчанам закрепиться в верхней части турнирной таблицы.

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Единственная ничья за этот промежуток пришлась на крепкий «Торпедо»-БелАЗ (0:0). Но тут надо сказать, что жодинцы натурально отскочили. Только по одним ударам в сторону ворот жёлто-синие превзошли своего оппонента практически в два раза (25:13). И как вишенка на торте — нереализованный пенальти.



В остальном же у «батонов» худо-бедно вырисовывается привычная для них картина. На тоненького, но победа над организованным «Рухом» (1:0), разгром «Минска» в Минске (3:0) и трудовые три очка в Городее с «Городеей» (2:0). Ни одного пропущенного мяча — это здорово.



Не стоит также забывать и о триумфе в Кубке Беларуси: на днях БАТЭ одержал победу над мозырьской «Славией» (2:0) в ответном полуфинальном поединке и по сумме двух матчей вышел в финал, где сразится с действующем чемпионом страны из Бреста.



«Неман» тем временем привычно завис в середине турнирной таблицы, полностью оправдывая звание крепкого середняка. В последних четырех играх гродненцы заработали пять очков и расположились на десятой строчке. Одно поражение пришлось на гостевой матч с минским «Динамо» (0:2), а две ничьи — на молчаливую «Белшину» (1:1) и запинающийся «Шахтёр» (0:0).

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В предыдущем же туре на своём поле «олени» разобрали на винтики сбавивший обороты «Энергетик-БГУ», забив три безответных мяча. Результат впечатляющий. Однако при выборе ставки стоит учесть тот факт, что выездные игры даются желто-зеленым с большим трудом. В нынешнем сезоне они скатали три матча на выезде, набрав при этом лишь одно очко и не забив ни разу.



БАТЭ, к слову, на своём поле в текущем розыгрыше пока что не пропускал. А на таком фоне вариант «Неман» не забьёт за сносный коэффициент 1.75 смотрится вполне неплохо.

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Также стоит подумать над победой борисовчан всухую за коэффициент 2.03. Они сейчас набрали неплохую форму и едва ли захотят её терять. Более того, статистика личных встреч на нашей стороне: гродненцы не могут забить в Борисове уже три матча кряду, при этом исправно проигрывая.

Прогноз и ставки на матч БАТЭ — «Неман»

БАТЭ набрал неплохую форму после провального старта и непременно выйдет на матч фаворитом. «Неман» же подтверждает звание крепкого середняка, но на большее пока едва ли способен. На наш взгляд, в предстоящем поединке у гродненцев маловато шансов зацепиться за очки.



Ставка 1: победа БАТЭ всухую за коэффициент 2.03.



Ставка 2: «Неман» не забьёт за коэффициент 1.75.