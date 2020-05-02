«Шахтёр С» — «Ислочь». Прогноз: Цвейба и Янсане доставят проблем Вернидубу

«Шахтёр С» примет «Ислочь» в матче седьмого тура чемпионата Беларуси 3 мая, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты считают фаворитом солигорцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех команды из минской области оценён букмекерами коэффициентом 6.10.

Букмекерские коэффициенты на матч «Шахтёр С» — «Ислочь»

Букмекеры не уверены, что матч белорусской лиги «Шахтёр С» — «Ислочь» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72.

Анализ и прогноз матча «Шахтёр С» — «Ислочь» (03.05.2020)

«Шахтёру» никак не удаётся войти в колею и начать стабильно зарабатывать очки. В прошлом сезоне команда замкнула тройку лидеров, а сейчас повисла в нижней части турнирной таблицы За шесть игр солигорцы заработали лишь восемь очков, что для коллектива с еврокубковыми амбициями совсем слабо.

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Матчи с «Неманом» и «Смолевичами» завершились нулевым ничьими, а победы пришлись на «Городею» (2:0) и брестское «Динамо» (2:0). «Горняки» навещали действующего чемпиона в предыдущем туре и, в целом, выиграли по делу. Но надо сказать, что брестчане вышли на поле сразу без двух основных защитников, которые в пятом туре были удалены.



Не стоит также забывать и о кубковой игре «кротов» против тех же «южан». Первый матч на выезде «Шахтёр» проиграл 0:2, а второй — у себя — выиграл 4:2. Хотя в Солигорске «Динамо-Брест» на перерыв ушло при счёте 2:0, и, судя по всему, расслабилось во втором тайме и получила четыре. Тем не менее это не помешало действующему чемпиону пройти дальше.



«Ислочь» за шесть игр набрала 12 очков и сейчас заслуженно занимает второе место в турнирной таблице. Поражения достались от лидера Высшей лиги Беларуси «Слуцка» (2:3) и действующего чемпиона «Динамо-Брест» (1:3). Однако стоит отметить, что свой победный гол «Слуцк» забил с пенальти, а все три мяча динамовцев пришли со стандартов (одним из которых также оказался одиннадцатиметровый).

«Витебск» — «Славия». Прогноз: доверимся статистике и поставим на жёлтые карточки В последних трёх играх в Витебске на двоих соперники получили всего четыре «горчичника».

В остальном же «волки» держатся более чем солидно. К слову, в предыдущих двух турах они разобрались с крепким «Витебском» (2:0) и оставили ни с чем мозырьскую «Славию» (2:1). Вполне достойные оппоненты, которые способны попить крови у кого угодно.



Теперь серо-синим предстоит поездка в Солигорск к местному «Шахтёру». И тут сразу бросается в глаза неубедительная игра солигорцев на своей территории. В нынешнем розыгрыше чемпионата Беларуси они провели три домашних поединка и набрали лишь один балл.

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При таких раскладах есть смысл рассмотреть классический Х2 за прибыльный коэффициент 2.40. Альтернативный вариант — П2 с форой (+1) за приемлемый коэффициент 1.78. «Ислочь» набрала хорошую форму и, на наш взгляд, способна зацепить за очки в матче со спотыкающимся «Шахтёром».

Прогноз и ставки на матч «Шахтёр С» — «Ислочь»

«Шахтёр» в нынешнем сезоне очень неубедительно играет на своей территории: за три домашних матча был набран всего один балл. «Ислочь» же сейчас набрала хорошую форму и, на наш взгляд, способна доставить неприятности сопернику в Солигорске. Мы бы рискнули и проверили классический Х2 за прибыльный коэффициент 2.40.



Ставка: «Ислочь» не проиграет за коэффициент 2.40.