Статистический прогноз: «Мерв» — «Небитчи», ставка на матч чемпионата Туркмении

В матче шестого тура чемпионата Туркмении 4 мая «Мерв» примет «Небитчи». Начало игры — в 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Туркмении «Небитчи» — «Энергетик»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Туркмении 4 мая «Мерв» — «Небитчи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.28, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.54. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.08.

Анализ и прогноз матча «Мерв» — «Небитчи» (04.05.2020)

Чемпионат Туркмении вернулся в строй спустя месяц. Временный запрет на проведение матчей во второй половине марта наложила Футбольная ассоциация Центральной Азии. Тут надо бы добавить, что Туркменистан — та самая страна, на территории которой запретили употребление слова «коронавирус».

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В соседнем Таджикистане национальное первенство прервали из-за коронавируса, а вот в Туркмении начиная с четвёртого тура все матчи проходят со зрителями. Так что своё поле станет полноценным фактором, который нужно учитывать при прогнозе.

Формат Премьер-лиги Туркмении довольно прост, никаких плей-офф и многоступенчатых формул здесь нет. В турнире принимают участие восемь клубов, каждый играет с каждым в четыре круга. По итогам 28 туров определяется чемпион страны.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Туркмении

В чемпионате Туркмении сыграно пять туров, у соперников совсем нет поводов для радости. На данный момент они замыкают турнирную таблицу, набрав по три очка. Все остальные имеют в своём активе как минимум пять баллов. «Небитчи» находится чуть выше, поскольку забил больше голов (4:10 против 1:7).

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В прошлом сезоне расклад был тем же. «Мерв» набрал всего 11 очков и оказался абсолютно худшим коллективом первенства, а «Небитчи» с 27 баллами финишировал седьмым. В общем, как ни крути, а нас ждёт встреча двух абсолютно худших клубов элитного дивизиона Туркмении.

Форма команд

Тут всё тоже очень грустно. Соперники добыли всего по одной победе, однако было это ещё до приостановки первенства: «Мерв» выиграл в первом туре, «Небитчи» — во втором. Соответственно, после возобновления чемпионата команды на двоих не набрали ни одного очка.

Больше того — «Мерв» за весь турнир забил всего однажды, да и то в первом туре. Четыре последующих поединка оказались проиграны с общим счётом 0:7. У «Небитчи» расклад немногим лучше. Две игры после паузы — два поражения. 1:2 от «Энергетика» на своём поле и 2:5 от «Ашхабада» на выезде.

Личные встречи

Тут преимущество на стороне «Небитчи». Однако если учитывать только домашние матчи, то у «Мерва» всё вполне неплохо: всего четыре поражения в 19 поединках. В пяти последних случаях мургабцы на своём поле уступили один раз. Потому определённая логика в котировках букмекеров есть.

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Любопытно другое: в пяти предыдущих домашних для «Мерва» матчах голы забивались в обе стороны. Для низового чемпионата Туркмении это редкое событие, а потому присмотреться к классической ставке «обе забьют» определённо стоит. Букмекеры дают на неё крепкий коэффициент 1.96.

Ставки на тоталы и форы

Тут коса находит на камень. «Небитчи» пропускает больше всех в элитном дивизионе, а «Мерв» за пять матчей сподобился на один-единственный гол. Пожалуй, лезть в тоталы довольно опасно. А вот П1 с нулевой форой за 1.76 смотрится любопытно. На выезде «нефтяники» чувствуют себя неуверенно.

Прогноз и ставки на матч «Мерв» — «Небитчи»

В пяти предыдущих очных встречах на своём поле «Мерв» уступил лишь однажды. Однако гораздо интереснее другой факт — во всех этих случаях забивали обе команды. Букмекеры дают на «обе забьют» крепкий коэффициент 1.96, а «Небитчи» пропускает больше всех в чемпионате Туркмении. Проверим.

Ставка №1: обе забьют за 1.96.

Ставка №2: победа «Мерва» с нулевой форой за 1.76.

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