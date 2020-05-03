Экспресс на чемпионат Туркмении 3 мая: берём коэффициент 4.51 на матчи понедельника

«Мерв» сыграет с «Небитчи», а «Алтын Асыр» примет «Ашхабад» 3 мая в матчах шестого тура чемпионата Туркмении. Первая встреча начнётся в 15:00 мск, а вторая стартует в 16:30 мск. Букмекеры не сомневаются в победе «Алтын Асыр», а в другой игре не видят явного фаворита.

Анализ и прогноз матча «Мерв» — «Небитчи» (04.05.2020)

Программа понедельника в чемпионате Туркмении откроется битвой двух худших клубов страны. Так было в прошлом сезоне: «Мерв» набрал всего 11 очков и финишировал последним, «Небитчи» наскрёб 28 баллов и оказался предпоследним. Сейчас ничего не изменилось: соперники набрали по три очка и находятся на дне.

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После возобновления первенства они провели по два матча, однако очков так и не набрали. «Мерв» вообще в пяти поединках забил всего однажды, причём ещё в первом туре. У «Небитчи» с результативностью получше, зато с обороной всё очень грустно — 10 пропущенных мячей, худший показатель в турнире.



Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, хотя по общему уровню гости смотрятся чуть лучше. Единственный однозначный козырь «Мерва» — преимущество своего поля, но и только. Любопытно другое: «Небитчи» забивал как минимум один раз в 12 предыдущих очных встречах. Для низового чемпионата Туркмении цифры солидные.



Потому будем отталкиваться от гостей. Гол «Небитчи» идёт за скромный коэффициент 1.43. Для ординара подойдёт ИТБ 1 гола «энергетиков» за 2.02. А мы проверим гол «Небитчи» во втором тайме, благо что на него букмекеры дают мощный коэффициент 2.04. После возобновления первенства свой гол эта команда, как правило, находит.

Анализ и прогноз матча «Алтын Асыр» — «Ашхабад» (04.05.2020)

Центральный матч шестого тура чемпионата Туркмении. Обе команды входят в тройку лидеров: «Ашхабад» набрал в пяти турах 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице, «Алтын Асыр» добыл девять баллов и находится на третьей строчке. Впереди только «Ахал» (12).



С результативностью у соперников проблем нет, за пять туров они забили по семь раз. Для чемпионата Туркменистана цифры вполне крепкие. «Ашхабад» пропустил три мяча, «Алтын



Асыр» — четыре. При этом в пяти поединках с участием хозяев ставка «обе забьют» прошла четырежды, а у «Ашхабада», напротив, только один.

Статистический прогноз: «Мерв» — «Небитчи», ставка на матч чемпионата Туркмении Чемпионат Таджикистана прервали из-за коронавируса, а вот Туркмения сдаваться не намерена.

Статистика очных встреч полностью на стороне «связистов»: 24 победы, девять ничьих и всего пять поражений в 38 играх. На своём поле преимущество и вовсе подавляющее: 14 побед из 18 возможных, плюс один мирный исход. Правда, брать 1Х нет никакого смысла из-за кошмарного коэффициента 1.04.

А вот «обе забьют» за 2.21 смотрятся дивно. Эта ставка проходила в четырёх предыдущих очных встречах: 1:3, 3:1, 2:1 и 1:1. Статистика «Ашхабада» в этом сезоне явно против, но с учётом коэффициента этот вариант годится даже для ординара. Предложение попроще — гол гостей за 1.92.

Экспресс на матчи чемпионата Туркмении 3 мая с общим коэффициентом 4.51.

Выбор №1: «Небитчи» забьёт во втором тайме за 2.04.



Выбор №2: обе забьют в матче «Алтын Асыр» — «Ашхабад» за 2.21.



Общий коэффициент = 4.51.