Статистический прогноз: «Алтын Асыр» — «Ашхабад», ставка на матч чемпионата Туркмении

В матче шестого тура чемпионата Туркменистана 4 мая «Алтын Асыр» примет «Ашхабад». Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 8.30.

Букмекерские коэффициенты на матч «Алтын Асыр» — «Ашхабад»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Туркмении «Алтын Асыр» — «Ашхабад» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92.

Анализ и прогноз матча «Алтын Асыр» — «Ашхабад» (04.05.2020)

Чемпионат Туркмении вернулся в строй спустя месяц. Временный запрет на проведение матчей во второй половине марта наложила Футбольная ассоциация Центральной Азии. Тут надо бы добавить, что Туркменистан — та самая страна, на территории которой запретили употребление слова «коронавирус».



В соседнем Таджикистане национальное первенство прервали из-за коронавируса, а вот в Туркмении начиная с четвёртого тура все матчи проходят со зрителями. Так что своё поле станет полноценным фактором, который нужно учитывать при прогнозе.

Статистический прогноз: «Мерв» — «Небитчи», ставка на матч чемпионата Туркмении Чемпионат Таджикистана прервали из-за коронавируса, а вот Туркмения сдаваться не намерена.

Формат Премьер-лиги Туркмении довольно прост, никаких плей-офф и многоступенчатых формул здесь нет. В турнире принимают участие восемь клубов, каждый играет с каждым в четыре круга. По итогам 28 туров определяется чемпион страны.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Туркмении

В чемпионате Туркмении участники провели по пять матчей, оба соперника находятся в верхней части турнирной таблицы. «Ашхабад», занявший в прошлом сезоне прискорбное шестое место, сейчас ворвался на вторую позицию, набрав 10 очков.



«Алтын Асыр» — действующий чемпион страны. Однако в нынешнем сезоне яркого старта у команды не получилось. После пятого тура она отстаёт от своего оппонента всего на один балл и находится строчкой ниже.

Форма команд

«Алтын Асыр» в текущем розыгрыше чемпионата Туркмении ни разу не проиграл, но победами особенно не выделяется. На пять туров их приходится всего две (при трёх ничьих). Но стоит отметить, что в предыдущей игре действующий чемпион страны сумел на своём поле расправиться с резвым «Ахалом» (2:1), который на данный момент лидирует в первенстве.



«Ашхабад» не проигрывает в национальном первенстве на протяжении трёх матчей. Более того, все три остались за ним. После паузы клубу достались скромные «Небитчи» (5:2) и «Мерв» (1:0), замыкающие таблицу.

Личные встречи

С 2010 года соперники успели встретиться 38 раз, и тут солидное преимущество на стороне «Алтын Асыра». За это время клуб одержал 24 победы против всего пяти у «Ашхабада». Остальные девять поединков завершились вничью.

Экспресс на чемпионат Туркмении 3 мая: берём коэффициент 4.51 на матчи понедельника Чемпионат Туркмении редко дарит результативные матчи, но мы ставим на голы.

В 15 из 18 последних очных встреч непременно забивали обе команды. А на таком фоне неплохо смотрится ставка «обе забьют». Букмекеры дают на неё приличный коэффициент 2.14.

Ставки на тоталы и голы

За 38 матчей между собой оппоненты успели наколотить 120 мячей в обе стороны, что в среднем за игру составляет строго выше трёх штук. Цифры впечатляющие. При подобном раскладе можно довериться статистике и подумать над классическим ТБ 2.5 мяча. Такой вариант представлен в букмекерских конторах с приемлемым коэффициентом 1.85.

Прогноз и ставки на матч «Алтын Асыр» — «Ашхабад»

Согласно статистике личных встреч, матчи между соперниками получаются крайне зрелищными. Преимущество по большей части на стороне «Алтын Асыра», однако и «Ашхабад» не любит отсиживаться у своих ворот. На наш взгляд, стоит довериться цифрам, тем более что они весьма солидные.



Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.85.



Ставка 2: обе забьют за коэффициент 2.14.