Ставки и прогнозы на 4 мая: на какие матчи ставить, календарь игр

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на сегодня, 4 мая.

На что ставить в футболе 4 мая

В воскресенье выбор был огромный. По крайней мере по меркам последних месяцев — множество матчей в Беларуси, четыре игры в чемпионате Тайваня. Понедельник уже традиционно становится пустым днём. Впрочем, не всё так печально. По крайней мере здесь есть встречи профессиональных команд, а это уже кое что.

Статистический прогноз: «Мерв» — «Небитчи», ставка на матч чемпионата Туркмении Чемпионат Таджикистана прервали из-за коронавируса, а вот Туркмения сдаваться не намерена.

Основное внимание 4 мая приковано к чемпионату Туркмении. В соседнем Таджикистане футбольное первенство прервали из-за коронавируса, а здесь продолжают играть со зрителями. На понедельник запланированы сразу три игры шестого тура.



Причём действительно на любой вкус. В 15:00 мск стартует битва двух худших команд элитного дивизиона как по итогам минувшего сезона, так и по текущей турнирной таблице: “Мерв” сыграет с “Небитчи”. 15 минут спустя раздастся стартовый свисток в игре “Шагадама” и “Копетдага”, на данный момент они находятся в серединке.



Наконец, в 16:30 придёт время вишенки на этом торте, ведь на поле выйдет действующий чемпион страны. “Алтын Асыр”, на данный момент занимающий третью строчку, примет “Ашхабад”. Гости после пяти туров располагаются на втором месте.



Если вы не нашли среди предложенных вариантов чего-то интересного, всегда можно обратиться к киберфутболу. Там предложений огромное количество.

Статистический прогноз: «Алтын Асыр» — «Ашхабад», ставка на матч чемпионата Туркмении Ставка с коэффициентом выше двойки на матч действующего чемпиона Туркмении.

Матчи по хоккею для ставок 4 мая

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился ещё 3 апреля, «Юность» в пяти матчах победила «Шахтёр» из Солигорска. На этом программа профессионального хоккея окончена, в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут.

На что ещё ставить 4 мая

За пределами футбола вариантов совсем немного, если не считать совсем уж экзотичные предложения вроде крикета или дартса. Профессиональный баскетбол и волейбол пока взяли паузу, поставить можно только на соревнования любителей.

Ну и заключительный путь, который в последние недели становится всё популярнее. Речь про киберспорт. Там выбор довольно широкий. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Матчей действительно много: разные форматы, разные турниры. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис.



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