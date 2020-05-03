Статистический прогноз: «Шагадам» — «Копетдаг», ставка на матч чемпионата Туркмении

В матче шестого тура чемпионата Туркмении 4 мая «Шагадам» примет «Копетдаг». Начало игры — в 13:00. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.21.Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.22.

Букмекерские коэффициенты на матч «Шагадам» — «Копетдаг»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Туркмении «Шагадам» — «Копетдаг» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51.

Анализ и прогноз матча «Шагадам» — «Копетдаг» (04.05.2020)

Чемпионат Туркмении вернулся в строй спустя месяц. Временный запрет на проведение матчей во второй половине марта наложила Футбольная ассоциация Центральной Азии. Тут надо бы добавить, что Туркменистан — та самая страна, на территории которой запретили употребление слова «коронавирус».



В соседнем Таджикистане национальное первенство прервали из-за коронавируса, а вот в Туркмении начиная с четвёртого тура все матчи проходят со зрителями. Так что своё поле станет полноценным фактором, который нужно учитывать при прогнозе.



Формат Премьер-лиги Туркмении довольно прост, никаких плей-офф и многоступенчатых формул здесь нет. В турнире принимают участие восемь клубов, каждый играет с каждым в четыре круга. По итогам 28 туров определяется чемпион страны.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Туркмении

В чемпионате Туркмении сыграно уже пять туров. «Копетдаг» набрал восемь очков и расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице. У «Шагадама» дела обстоят несколько хуже — шесть очков и шестое место.

Форма команд

После паузы соперники успели скатать по два матча. На долю «Шагадама» пришлось поражение от «Ахала» (0:2), который лидирует в турнирной таблице. А в последнем туре клуб обыграл на своём поле скромный «Мерв» (1:0).



«Копетдаг» в двух играх набрал лишь один балл. Единственная ничья состоялась с действующим чемпионом страны «Алтын Асыром» (1:1). А в предыдущем матче команда уступила лидирующему «Ахалу» (0:1), хотя смотрелась достойно.

Личные встречи

С 2016 года соперники успели встретиться 16 раз, и тут небольшое преимущество на стороне «Шагадама». За это время он набрал восемь побед против пяти у «Копетдага». Остальные пять встреч не выявляли сильнейшего.

Примечательно, что в пяти из последних шести матчей «Шагадам» не проигрывал «Копетдагу», имея при этом аж три победы. Но за классический 1Х букмекеры дают крохотный коэффициент 1.29. Исправить это можно комбинированной ставкой 1X + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.98.



Дело тут в том, что в 16 матчах команды наколотили друг другу 34 гола, что в среднем за матч составляет 2,13 мяча. Маловато будет.

Ставки на тоталы и голы

Примечательно, что лишь в трёх из последних 11 встреч голы залетали и в те, и в другие ворота. Остальные восемь матчей забивал кто-то один из соперников. На таком фоне можно даже можно подумать о ставке «оба забьют — нет» за скромный коэффициент 1.69.

Прогноз и ставки на матч «Шагадам» — «Копетдаг»

Последние матчи против «Копетдага» получаются для «Шагадама» удачными. Однако мы бы не стали ожидать высокой результативности от команд. Согласно истории личных встреч, соперники забивали друг другу в одном матче лишь три раза за последние 11 игр.



Ставка 1: 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.98.



Ставка 2: обе забьют — нет за коэффициент 1.69.