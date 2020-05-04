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Собачьи бега, онлайн ставки по стратегии, как правильно делать, хорошие советы

Ставки на собачьи бега
Александр Ничипорук
Ставки на собачьи бега: как делать, что учитывать и по какой стратегии
Ставки на собачьи бега могут стать прибыльным развлечением во время карантина. На результат влияют даже погода и радиус круга.
Ставки / База знаний 0

Ставки на собачьи бега — развлечение, которое может принести прибыль. Пари принимают на ипподромах Великобритании, США и Австралии, но играть можно и в российских БК. В этой статье мы разберём виды ставок на собачьи бега, как их делать и как анализировать.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Виды ставок на собачьи бега

Есть семь основных видов ставок на собачьи бега.

  • Ставка на победителя забега (win only). Ставка выиграет, если выбранная собака придёт к финишу первой.
  • Ставка на призовое место (show). Ставка на собаку, которая займёт призовое место. Если в правилах БК указано, что призовые места — с первого по третье, в линии доступна ставка place only. Это пари на то, что выбранная собака займёт первое или второе место.
  • Forecast — пари на собак, которые завершат забег первой и второй.
  • Trio or Triffecta — ставка на трёх собак, которые завершат забег первой, второй и третьей.
  • Supertriffecta — пари на последовательность первых четырех участников забега.
  • Ставка two twists — ставка на двух собак, которые придут к финишу первыми. Последовательность финиширования не имеет значения, в отличие от ставки forecast.
  • Lay — пари зайдёт, если выбранная собака не финиширует первой.
  • Другие специальные ставки: на победителей двух соседних забегов или на то, что выбранная собака выиграет два забега подряд и так далее.

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Как делать ставки на собачьи забеги

В ставках на собачьи бега минимизирован человеческий фактор. Например, как в скачках, где многое зависит от жокея.

Прежде чем борзая попадает в бокс, она проходит допинг-контроль. Чтобы сделать успешную ставку, нужно разбираться в этом виде спорта. Новичкам нужно учитывать ряд факторов, чтобы повысить шансы на успех.

  1. Дистанция и класс забегов. Чем выше класс забега, тем выше конкуренция. Разбирайтесь в специализации собак забегов. То есть в том, как выступает конкретная собака на разных дистанциях.
  2. Номер бокса. Учитывайте, побежит ваш фаворит по внешнему или внутреннему кругу. Забег по внутреннему минимизирует фактор столкновения с другими участниками забега. Некоторые борзые наоборот выступают лучше при забеге по внешнему кругу.
  3. Интервалы между забегами. Этот фактор влияет на оптимальность формы борзой. Если собака оказалась в боксе с интервалом в три забега, то, возможно, ей не удастся продемонстрировать свой лучший результат. Хотя тренер должен понимать, когда его борзая пребывает на пике формы.
  4. Погодные условия. Солнечная погода повышает шансы фаворитов, а при дожде аутсайдеры нередко пользуются осечкой фаворита.

Стратегии ставок на собачьи бега

  • Ставьте на победу в забеге фаворита с коэффициентом в диапазоне 1.40-1.90 при идеальных погодных условиях.
  • Играйте против фаворитов забега. Например, ставку вида Lay, при плохой погоде по стратегии Мартингейла.
  • Берите аутсайдера по стратегии фиксированной прибыли, если фаворит принимает участие во втором забеге подряд или если он за день принял участие в более пяти забегах.
  • Ставьте на собак, бегущих ближе к внутреннему кругу, с лучшими скоростными показателями в забегах на коротких дистанциях.
  • Проверяйте победу борзой на средней дистанции, если она показывает хорошие результаты в забегах на длинную дистанцию.
  • Берите ставку на то, что в собачьих забегах с препятствиями аутсайдер займёт призовое место, если он ранее выступал в забегах на длинные дистанции.

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Российские букмекеры принимают ставки на собачьи бега, но «Чемпионат» рекомендует не заключать пари на этот вид спорта. Маржа в ставках на собачьи бега может превышать 30%. На дистанции играть невыгодно, а об участниках мало информации в открытом доступе.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

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