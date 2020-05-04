Ставки на собачьи бега могут стать прибыльным развлечением во время карантина. На результат влияют даже погода и радиус круга.

Ставки на собачьи бега: как делать, что учитывать и по какой стратегии

Ставки на собачьи бега — развлечение, которое может принести прибыль. Пари принимают на ипподромах Великобритании, США и Австралии, но играть можно и в российских БК. В этой статье мы разберём виды ставок на собачьи бега, как их делать и как анализировать.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Виды ставок на собачьи бега

Есть семь основных видов ставок на собачьи бега.

Ставка на победителя забега (win only). Ставка выиграет, если выбранная собака придёт к финишу первой.

Ставка выиграет, если выбранная собака придёт к финишу первой. Ставка на призовое место (show). Ставка на собаку, которая займёт призовое место. Если в правилах БК указано, что призовые места — с первого по третье, в линии доступна ставка place only. Это пари на то, что выбранная собака займёт первое или второе место.

Ставка на собаку, которая займёт призовое место. Если в правилах БК указано, что призовые места — с первого по третье, в линии доступна ставка place only. Это пари на то, что выбранная собака займёт первое или второе место. Forecast — пари на собак, которые завершат забег первой и второй.

— пари на собак, которые завершат забег первой и второй. Trio or Triffecta — ставка на трёх собак, которые завершат забег первой, второй и третьей.

— ставка на трёх собак, которые завершат забег первой, второй и третьей. Supertriffecta — пари на последовательность первых четырех участников забега.

— пари на последовательность первых четырех участников забега. Ставка two twists — ставка на двух собак, которые придут к финишу первыми. Последовательность финиширования не имеет значения, в отличие от ставки forecast.

— ставка на двух собак, которые придут к финишу первыми. Последовательность финиширования не имеет значения, в отличие от ставки forecast. Lay — пари зайдёт, если выбранная собака не финиширует первой.

— пари зайдёт, если выбранная собака не финиширует первой. Другие специальные ставки: на победителей двух соседних забегов или на то, что выбранная собака выиграет два забега подряд и так далее.

Как анализировать матчи для ставок:

Анализ матчей для ставок: как составлять успешные прогнозы на футбол и другой спорт Игроки на ставках изучают статистику, но постоянно совершают одну и ту же ошибку. «Чемпионат» разбирает, как анализировать матчи.

Как делать ставки на собачьи забеги

В ставках на собачьи бега минимизирован человеческий фактор. Например, как в скачках, где многое зависит от жокея.



Прежде чем борзая попадает в бокс, она проходит допинг-контроль. Чтобы сделать успешную ставку, нужно разбираться в этом виде спорта. Новичкам нужно учитывать ряд факторов, чтобы повысить шансы на успех.

Дистанция и класс забегов. Чем выше класс забега, тем выше конкуренция. Разбирайтесь в специализации собак забегов. То есть в том, как выступает конкретная собака на разных дистанциях. Номер бокса. Учитывайте, побежит ваш фаворит по внешнему или внутреннему кругу. Забег по внутреннему минимизирует фактор столкновения с другими участниками забега. Некоторые борзые наоборот выступают лучше при забеге по внешнему кругу. Интервалы между забегами. Этот фактор влияет на оптимальность формы борзой. Если собака оказалась в боксе с интервалом в три забега, то, возможно, ей не удастся продемонстрировать свой лучший результат. Хотя тренер должен понимать, когда его борзая пребывает на пике формы. Погодные условия. Солнечная погода повышает шансы фаворитов, а при дожде аутсайдеры нередко пользуются осечкой фаворита.

Стратегии ставок на собачьи бега

Ставьте на победу в забеге фаворита с коэффициентом в диапазоне 1.40-1.90 при идеальных погодных условиях.

Играйте против фаворитов забега. Например, ставку вида Lay, при плохой погоде по стратегии Мартингейла.

Берите аутсайдера по стратегии фиксированной прибыли, если фаворит принимает участие во втором забеге подряд или если он за день принял участие в более пяти забегах.

Ставьте на собак, бегущих ближе к внутреннему кругу, с лучшими скоростными показателями в забегах на коротких дистанциях.

Проверяйте победу борзой на средней дистанции, если она показывает хорошие результаты в забегах на длинную дистанцию.

Берите ставку на то, что в собачьих забегах с препятствиями аутсайдер займёт призовое место, если он ранее выступал в забегах на длинные дистанции.

Стратегия фиксированной прибыли:

Стратегия фиксированной прибыли в ставках на спорт: принципы и формула расчёта прогноза Ставки с фиксированной прибылью — одна из главных причин неудач новичков. Мечтая о стабильном доходе, игроки забывают о минусах стратегии.

Российские букмекеры принимают ставки на собачьи бега, но «Чемпионат» рекомендует не заключать пари на этот вид спорта. Маржа в ставках на собачьи бега может превышать 30%. На дистанции играть невыгодно, а об участниках мало информации в открытом доступе.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!