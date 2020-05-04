Ставки на собачьи бега: как делать, что учитывать и по какой стратегии

Ставки на собачьи бега — развлечение, которое может принести прибыль. Пари принимают на ипподромах Великобритании, США и Австралии, но играть можно и в российских БК. В этой статье мы разберём виды ставок на собачьи бега, как их делать и как анализировать.
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Виды ставок на собачьи бега
Есть семь основных видов ставок на собачьи бега.
- Ставка на победителя забега (win only). Ставка выиграет, если выбранная собака придёт к финишу первой.
- Ставка на призовое место (show). Ставка на собаку, которая займёт призовое место. Если в правилах БК указано, что призовые места — с первого по третье, в линии доступна ставка place only. Это пари на то, что выбранная собака займёт первое или второе место.
- Forecast — пари на собак, которые завершат забег первой и второй.
- Trio or Triffecta — ставка на трёх собак, которые завершат забег первой, второй и третьей.
- Supertriffecta — пари на последовательность первых четырех участников забега.
- Ставка two twists — ставка на двух собак, которые придут к финишу первыми. Последовательность финиширования не имеет значения, в отличие от ставки forecast.
- Lay — пари зайдёт, если выбранная собака не финиширует первой.
- Другие специальные ставки: на победителей двух соседних забегов или на то, что выбранная собака выиграет два забега подряд и так далее.
Как анализировать матчи для ставок:
Как делать ставки на собачьи забеги
В ставках на собачьи бега минимизирован человеческий фактор. Например, как в скачках, где многое зависит от жокея.
Прежде чем борзая попадает в бокс, она проходит допинг-контроль. Чтобы сделать успешную ставку, нужно разбираться в этом виде спорта. Новичкам нужно учитывать ряд факторов, чтобы повысить шансы на успех.
- Дистанция и класс забегов. Чем выше класс забега, тем выше конкуренция. Разбирайтесь в специализации собак забегов. То есть в том, как выступает конкретная собака на разных дистанциях.
- Номер бокса. Учитывайте, побежит ваш фаворит по внешнему или внутреннему кругу. Забег по внутреннему минимизирует фактор столкновения с другими участниками забега. Некоторые борзые наоборот выступают лучше при забеге по внешнему кругу.
- Интервалы между забегами. Этот фактор влияет на оптимальность формы борзой. Если собака оказалась в боксе с интервалом в три забега, то, возможно, ей не удастся продемонстрировать свой лучший результат. Хотя тренер должен понимать, когда его борзая пребывает на пике формы.
- Погодные условия. Солнечная погода повышает шансы фаворитов, а при дожде аутсайдеры нередко пользуются осечкой фаворита.
Стратегии ставок на собачьи бега
- Ставьте на победу в забеге фаворита с коэффициентом в диапазоне 1.40-1.90 при идеальных погодных условиях.
- Играйте против фаворитов забега. Например, ставку вида Lay, при плохой погоде по стратегии Мартингейла.
- Берите аутсайдера по стратегии фиксированной прибыли, если фаворит принимает участие во втором забеге подряд или если он за день принял участие в более пяти забегах.
- Ставьте на собак, бегущих ближе к внутреннему кругу, с лучшими скоростными показателями в забегах на коротких дистанциях.
- Проверяйте победу борзой на средней дистанции, если она показывает хорошие результаты в забегах на длинную дистанцию.
- Берите ставку на то, что в собачьих забегах с препятствиями аутсайдер займёт призовое место, если он ранее выступал в забегах на длинные дистанции.
Стратегия фиксированной прибыли:
Российские букмекеры принимают ставки на собачьи бега, но «Чемпионат» рекомендует не заключать пари на этот вид спорта. Маржа в ставках на собачьи бега может превышать 30%. На дистанции играть невыгодно, а об участниках мало информации в открытом доступе.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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