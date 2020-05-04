Стратегия ставок на «обе забьют» в футболе: примеры расчёта и советы новичкам

Стратегия ставок «обе забьют» — это страховка в одних матчах и риск в других. Новичкам важно знать, когда этот выбор оправдан. В этой статье мы выясним, как поставить ставку «обе забьют», дадим рекомендации и рассмотрим, когда она может дать прибыль на дистанции.
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Что такое ставка «обе забьют»
«Обе забьют» — ставка на то, что забьют обе команды. Этот рынок популярен в футболе и хоккее.
При ставке «обе забьют» есть два варианта — да и нет. Ставка «ОЗ — да» сыграет, если в основное время соперники забили хотя бы по голу.
Ставка «ОЗ — нет», пройдёт, если в основное время не забьёт одна из команд или сразу обе команды.
В хоккее коэффициент на «обе забьют» редко превышает 1.20, а в футболе часто находится в районе 1.70-2.20.
Примеры расчёта ставки «обе команды забьют»
Рассмотрим два примера расчёта ставки «обе забьют» по 2000 рублей каждая.
- «ОЗ — да» в футбольном матче «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг» за коэффициент 1.70. Если команды забьют хотя бы по голу, выплата составит 3400 рублей: 2000 х 1.70. Если хотя бы одна из команд не забьет, то ставка проиграет.
- «ОЗ — нет» в футбольном матче «Манчестер Сити» — «Челси» за коэффициент 1.85. Если «горожане» или синие не забьют гол, или матч завершится нулевой ничьей, вы получите 3700 рублей: 2000 х 1.85.
Математика в ставках на спорт:
Стратегия ставок на «обе забьют» в футболе
Ставить на «обе забьют» выгодно не во всех чемпионатах. Выберите несколько чемпионатов и проанализируйте результаты.
Для наглядности сравним данные по пяти лигам в сезоне-2018/2019: в Бундеслиге, Эредивизии, АПЛ, испанской Примере и РПЛ.
|Лига
|Количество исходов «обе забьют»
|Вероятность исхода, %
|Средняя результативность
|Бундеслига
|185
|60,46
|3.18
|Эредивизия
|177
|57,84
|3.47
|АПЛ
|203
|53,42
|2.82
|Примера
|109
|45,42
|2.25
|РПЛ
|109
|45,42
|2.25
Из данной таблицы можно сделать вывод, что для успешной игры по стратегии «обе забьют» прежде стоит изучить статистику и следовать следующим правилам.
- Обратите внимание на чемпионаты, где высокая вероятность исхода «обе забьют».
- Делайте методичный отбор и отсев, выбирая матчи, в которых встречаются две забивные команды.
- Избегайте противостояний, в которых встречаются фаворит и андердог. Особенно если фаворит — домашняя команда.
- Пропускайте матчи между принципиальными соперниками. Например, в прошлом розыгрыше АПЛ всего в 4 из 12 матчей «Манчестер Сити» с соперниками, попавшими в еврокубки голы забили обе команды.
- Исключите матчи, в которых участвуют коллективы с сильной обороной или любители «сушить» игры. Например, в прошлом розыгрыше испанской Примеры 25 из 38 матчей с участием «Атлетико» прошли без забитых голов хотя бы одной из сторон.
- Обходите стороной матчи, где исход «обе забьют» идёт с коэффициентом, который ниже 1.90.
- Учитывайте кадровые потери команд, в частности отсутствие из-за травм или дисквалификаций игроков атаки.
Стратегии ставок на футбол:
Когда выгодно ставить на «обе забьют»
Во встречах между явным фаворитом и аутсайдером ставки «обе забьют» и тотал больше 2.5 не идентичны. Фаворит может разгромить соперника всухую. При трёх голах или более выбор на «ОЗ — да» рискует не сыграет.
Если на победу каждой команды коэффициент от 2.20, ставка на «обе забьют» может быть выгоднее игры на тоталах.
Представим, что в матче «Спартак» — «Зенит» вы ставите по 1000 рублей за 1.33 на тотал больше 1.5, за коэффициент 1.85 на «ОЗ — да» и за 2.13 на тотал больше 2.5. Таблица возможных выплат выглядит так:
|Счёт
|Выплата по ТБ 1.5
|Выплата по «обе забьют»
|Выплата по ТБ 2.5
|0:0, 1:0, 0:1
|0
|0
|0
|2:0, 0:2
|1330
|0
|0
|1:1
|1330
|1850
|0
|3:0, 0:3 и т.д
|1330
|0
|2130
|2:1, 1:2 и т.д.
|1330
|1850
|2130
В матче сопоставимых по классу команд ставка на «обе забьют» — это более надёжный вариант по сравнению с тоталом больше 2.5. Разгром всухую маловероятен, а итоговые 1:1 вполне возможны.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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