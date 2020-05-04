Стратегия ставок на «обе забьют» в футболе: примеры расчёта и советы новичкам

Ставка «обе забьют» может быть выгоднее ТБ 2.5, но хуже ТБ 1.5. Разбираем нюансы и особенности этого пари.

Стратегия ставок «обе забьют» — это страховка в одних матчах и риск в других. Новичкам важно знать, когда этот выбор оправдан. В этой статье мы выясним, как поставить ставку «обе забьют», дадим рекомендации и рассмотрим, когда она может дать прибыль на дистанции.

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Что такое ставка «обе забьют»

«Обе забьют» — ставка на то, что забьют обе команды. Этот рынок популярен в футболе и хоккее.



При ставке «обе забьют» есть два варианта — да и нет. Ставка «ОЗ — да» сыграет, если в основное время соперники забили хотя бы по голу.



Ставка «ОЗ — нет», пройдёт, если в основное время не забьёт одна из команд или сразу обе команды.



В хоккее коэффициент на «обе забьют» редко превышает 1.20, а в футболе часто находится в районе 1.70-2.20.

Примеры расчёта ставки «обе команды забьют»

Рассмотрим два примера расчёта ставки «обе забьют» по 2000 рублей каждая.

«ОЗ — да» в футбольном матче «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг» за коэффициент 1.70. Если команды забьют хотя бы по голу, выплата составит 3400 рублей: 2000 х 1.70. Если хотя бы одна из команд не забьет, то ставка проиграет. «ОЗ — нет» в футбольном матче «Манчестер Сити» — «Челси» за коэффициент 1.85. Если «горожане» или синие не забьют гол, или матч завершится нулевой ничьей, вы получите 3700 рублей: 2000 х 1.85.

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Стратегия ставок на «обе забьют» в футболе

Ставить на «обе забьют» выгодно не во всех чемпионатах. Выберите несколько чемпионатов и проанализируйте результаты.



Для наглядности сравним данные по пяти лигам в сезоне-2018/2019: в Бундеслиге, Эредивизии, АПЛ, испанской Примере и РПЛ.

Лига Количество исходов «обе забьют» Вероятность исхода, % Средняя результативность Бундеслига 185 60,46 3.18 Эредивизия 177 57,84 3.47 АПЛ 203 53,42 2.82 Примера 109 45,42 2.25 РПЛ 109 45,42 2.25

Из данной таблицы можно сделать вывод, что для успешной игры по стратегии «обе забьют» прежде стоит изучить статистику и следовать следующим правилам.

Обратите внимание на чемпионаты, где высокая вероятность исхода «обе забьют».

Делайте методичный отбор и отсев, выбирая матчи, в которых встречаются две забивные команды.

Избегайте противостояний, в которых встречаются фаворит и андердог. Особенно если фаворит — домашняя команда.

Пропускайте матчи между принципиальными соперниками. Например, в прошлом розыгрыше АПЛ всего в 4 из 12 матчей «Манчестер Сити» с соперниками, попавшими в еврокубки голы забили обе команды.

Исключите матчи, в которых участвуют коллективы с сильной обороной или любители «сушить» игры. Например, в прошлом розыгрыше испанской Примеры 25 из 38 матчей с участием «Атлетико» прошли без забитых голов хотя бы одной из сторон.

Обходите стороной матчи, где исход «обе забьют» идёт с коэффициентом, который ниже 1.90.

Учитывайте кадровые потери команд, в частности отсутствие из-за травм или дисквалификаций игроков атаки.

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Когда выгодно ставить на «обе забьют»

Во встречах между явным фаворитом и аутсайдером ставки «обе забьют» и тотал больше 2.5 не идентичны. Фаворит может разгромить соперника всухую. При трёх голах или более выбор на «ОЗ — да» рискует не сыграет.



Если на победу каждой команды коэффициент от 2.20, ставка на «обе забьют» может быть выгоднее игры на тоталах.



Представим, что в матче «Спартак» — «Зенит» вы ставите по 1000 рублей за 1.33 на тотал больше 1.5, за коэффициент 1.85 на «ОЗ — да» и за 2.13 на тотал больше 2.5. Таблица возможных выплат выглядит так:

Счёт Выплата по ТБ 1.5 Выплата по «обе забьют» Выплата по ТБ 2.5 0:0, 1:0, 0:1 0 0 0 2:0, 0:2 1330 0 0 1:1 1330 1850 0 3:0, 0:3 и т.д 1330 0 2130 2:1, 1:2 и т.д. 1330 1850 2130

В матче сопоставимых по классу команд ставка на «обе забьют» — это более надёжный вариант по сравнению с тоталом больше 2.5. Разгром всухую маловероятен, а итоговые 1:1 вполне возможны.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!