Статистический прогноз: «Ахал» — «Энергетик», ставка на матч чемпионата Туркмении

5 мая в матче шестого тура чемпионата Туркмении «Ахал» примет «Энергетик». Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 7.40.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Туркмении «Ахал» — «Энергетик»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Туркмении 5 мая «Ахал» — «Энергетик» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.81, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.55.

Анализ и прогноз матча «Ахал» — «Энергетик» (05.05.2020)

Чемпионат Туркмении вернулся в строй спустя месяц. Временный запрет на проведение матчей во второй половине марта наложила Футбольная ассоциация Центральной Азии. Тут надо бы добавить, что Туркменистан — та самая страна, на территории которой запретили употребление слова «коронавирус».



В соседнем Таджикистане национальное первенство прервали из-за коронавируса, а вот в Туркмении начиная с четвёртого тура все матчи проходят со зрителями. Так что своё поле станет полноценным фактором, который нужно учитывать при прогнозе.



Формат Премьер-лиги Туркмении довольно прост, никаких плей-офф и многоступенчатых формул здесь нет. В турнире принимают участие восемь клубов, каждый играет с каждым в четыре круга. По итогам 28 туров определяется чемпион страны.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Туркмении

В чемпионате Туркмении сыграно пять туров, у соперников дела идут по-разному. «Ахал» в полнейшем порядке: четыре победы в пяти матчах привели команду к чистому первому месту в турнирной таблице. 12 очков, девять забитых голов при всего двух пропущенных. У «Энергетика» всё менее радужно. Клуб из Мар находится в серединке. Одна победа, две ничьих и два поражения, пять очков.

Форма команд

Тут всё куда интереснее. «Энергетик» после месячной паузы в связи с коронавирусом провёл две встречи, в которых набрал четыре очка. Для начала он одолел «Небитчи» со счётом 2:1 — речь всего лишь об аутсайдере первенства, зато победа была одержана на выезде, а это уже кое-что.



Спустя неделю «Энергетик» выстоял под напором «Алтына Асыр» (1:1), а это, на секундочку, действующий чемпион страны. Так что списывать гостей со счетов определённо не стоит, они набрали неплохой ход и способны на сюрприз.



«Ахал» после перерыва одержал трудовую победу над середняком чемпионата Туркмении «Копетдагом» (1:0), а затем допустил первую осечку в сезоне. В гостях команда уступила всё тому же «Алтыну Асыр» (1:2), в результате чего позволила конкурентам подобраться поближе.

Личные встречи

Тут преимущество на стороне «Ахала»: 20 матчей, 11 побед, 5 ничьих и 4 поражения. На выезде «Энергетику» редко удаётся зацепиться — всего один успех при одном мирном исходе в десяти поединках. Впрочем, разгромы происходят редко. Как правило, фаворит выигрывает с разницей в один-два мяча.



От этого и предлагаем отталкиваться. Лезть в большие форы опасно: «Энергетик» хорошо возобновил сезон и начал исправно забивать, а «Ахал» немного сбавил обороты. А вот П1 с разницей в один гол за крепкий коэффициент 3.40 смотрится любопытно.

Ставки на тоталы и форы

Вариант поскромнее — П2 с форой (+1.5) за 1.67. Любопытно, что в семи последних очных встречах соперники чередуют высокую результативность с низкой. Если верить этой закономерности, сейчас настал черёд верха. Предыдущий матч завершился со счётом 1:1. На тотал больше 2.5 мяча букмекеры дают 1.81.

Прогноз и ставки на матч «Ахал» — «Энергетик»

«Ахал» возглавляет турнирную таблицу, хотя после возобновления чемпионата Туркмении чувствует себя не лучшим образом: натужная победа 1:0 над середняком и поражение от крепкого «Алтына Асыр». «Энергетик» после перерыва добыл четыре очка в двух матчах. На наш взгляд, фавориту придётся попотеть.



Ставка: победа «Энергетика» с форой (+1.5) за 1.67.



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