Ставки и прогнозы: на что ставить 5 мая

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 5 мая.
На что ставить в футболе 5 мая
Профессиональный матч всего один. В чемпионате Туркменистана, где, как известно, коронавируса нет, сыграют «Ахал» и «Энергетик». Начало встречи – в 16:30 мск. Больше игр в реальный футбол нет, зато есть время для ставок на киберфутбол. Здесь количество турниров и матчей в букмекерской линии с каждым днём только увеличивается.
Матчи по хоккею для ставок 5 мая
Завтра, как и в ближайшее время, можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут. Профессиональный хоккей в подавляющем большинстве завершил сезон. Правда, ещё можно надеяться на его возвращение летом.
На что ещё ставить 5 мая
В России, Беларуси и США пройдут матчи непрофессиональных теннисных турниров. Участвуют в них, правда, совсем не любители. Профессионалы стараются поддерживать форму на кортах. Несколько турниров проходит в дартсе, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!
Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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