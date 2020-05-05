Правильно выбрать матч для ставок порой важнее, чем дать верный прогноз. Особенно опасны встречи с участием любимой команды.

Как правильно выбрать матч для ставок на футбол: критерии анализа и подбор стратегии

Правильно выбрать матч — это уже полдела. Предварительный анализ игр повысит ваши шансы на прибыль на дистанции. В этой статье мы разберём критерии выбора матчей и как правильно делать ставки на футбол.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Критерии выбора матчей для ставок

Выбирайте матчи для ставок по следующим критериям.

Вид спорта

Большинство игроков ставит на популярные виды спорта и топовые соревнования. Самый популярный вид спорта для ставок — футбол. В 2019 году на него пришлось 38% всех ставок.

Есть игроки, которые предпочитают непопулярные виды спорта и делают ставки на недооценённые букмекерами. Такие пари называют валуями.

Валуйные ставки:

Валуйные ставки пугают букмекеров. Что такое валуй, как его найти и примеры расчёта Поставить на валуй — это ещё не гарантия прибыли. «Чемпионат» разбирает, как правильно управлять банком и суть стратегии валуйных ставок.

В первую очередь выберите те виды спорта, в которых разбираетесь лучше всего.

Команды, спортсмены

Уменьшите потенциальный список событий, в которых вы учли максимум факторов. Например, результаты последних десяти матчей, статистику личных встреч, наличие кадровых проблем, физическое состояние игроков, погодные условия, психологическое состояние и т.п.

Не делайте ставки на матчи, которые не анализировали или не учли ряд факторов.

Коэффициенты

Букмекер анализирует события и закладывает комиссию в коэффициенты. Подробнее об этом читайте здесь:

Как работают букмекерские конторы: что это такое, как устроены и на чём зарабатывают Клиенты БК разбираются в спорте, но большинство играет в минус. Один простой трюк даёт букмекерам прибыль на дистанции.

Коэффициент не отражает реальной вероятности исхода, так как в него включена маржа. Букмекеры корректируют коэффициенты из-за ставок игроков, новой информации о раскладе сил или из-за событий по ходу матча.

Если коэффициент на один исход постоянно уменьшается, значит игроки букмекерской конторы сделали большое количество ставок на данный выбор. На этом можно получить прибыль:

Что такое прогрузы в ставках на спорт: как денежный поток влияет на коэффициенты в линии Из-за прогрузов в ставках новички теряют деньги на ровном месте. Разбираем, как извлечь выгоду при изменении коэффициентов

Турнирная мотивация

Важность матча для команды помогает лучше оценить шансы соперников.

Например, на товарищескую встречу или ответный матч кубкового поединка после разгромной победы в первом поединке фаворит может играть резервным составом команды. Таким образом изначальный «верняк» может стать рискованным.

Если в плей-офф еврокубков команде нужна победа в два и более гола, этот коллектив будет атаковать, ведя в счёте в один мяч.

Рынки ставок

Обратите внимание на дополнительные рынки ставок. Например, в футбольном матче между явным фаворитом и безнадежным аутсайдером коэффициент на победу первого может быть менее 1.15.

Чтобы повысить потенциальную прибыль, вы можете поставить на первый гол фаворита, на фору по голам или угловым и даже на преимущество во владении мячом.

Как правильно делать ставки на футбол

Изучите статистику. Учитывайте статистику очных противостояний между командами из одного дивизиона, их игровой стиль, форму команд, кадровые проблемы и прочее.

Не ставьте «вслепую» на фаворитов, особенно в гостях против команды, играющей хорошо в домашних матчах.

Определяйте вероятность исхода и ценность ставки на конкретный исход самостоятельно, а потом сравнивайте с коэффициентом букмекера.

Не делайте ставки на спортивные события, в которых принимают участие команды, к которым у вас личная симпатия.

Проанализируйте статистику ставок в тестовом режиме и внесите коррективы в правила выбора спортивных событий для ставок. При необходимости меняйте игровую стратегию.

При проходимости ставок 70-80% на дистанции вы можете идти в минусе. А при верно угаданных 30% исходов вы можете быть в плюсе.

От выбора матчей для ставок и коэффициентов зависит многое, но не всё. Важны стратегии распределения игрового банка. Это финансовый менеджмент, когда вы следуете выбранному плану.

Чтобы делать ставки на футбол или другой вид спорт, проводите комплексный анализ. Кроме статистики учитывайте движения коэффициентов, последние новости, стартовые составы и мнения экспертов.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!