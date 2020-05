OG — NiP. Прогноз: NiP удивят именитого соперника

Двукратный чемпион The International столкнётся с проблемами в матче с Ninjas in Pyjamas.

6 мая OG сыграет с NiP в последнем матче группового этапа WePlay! Pushka League. Старт трансляции в 20:00 мск. В прогнозе экспертов фаворитом идут NiP. На победу Ninjas in Pyjamas можно поставить за 1.76. На выигрыш двукратных чемпионов мира букмекеры дают коэффициент 2.05.

Коэффициенты букмекеров на матч OG — NiP

На выигрыш NiP всухую можно поставить за 3.30. Успех SoNNeikO и партнёров по итогам трёх карт котируется за 3.45. На победу OG в двух картах букмекеры предлагают коэффициент 3.75, а на успех трёх картах можно сделать ставку за 3.55.

Аналитики букмекерских контор прогнозируют две карты в матче OG — NiP 6 мая: на тотал меньше 2.5 можно поставить за 1.85, а на тотал больше 2.5 — за 1.90.

Анализ и прогноз матча OG — NiP (6.05.2020)

OG после второй подряд победы на The International ожидали серьезные изменения в составе. Звездный состав принял участие в Midas Mode 2. После продолжительного затишья OG уведомила, что JerAx закончил карьеру про-игрока, а ana и Ceb взяли перерыв.



Новый ростер сформировался в конце января. В него вошли: SumaiL, Topson, MidOne, Saksa и N0tail. Впервые этот состав сыграл в квалификации ESL One Los Angeles 2020 и успешно её преодолел.



Наступила эра онлайн-турниров, в которую OG вошли без MidOne и Topson. На WeSave! Charity Play их заменили Madara и Ceb. Поражением от Team Liquid завершились выступления на турнире. На ESL One Los Angeles с 33 и Ceb команда OG была второй.

На WePlay! Pushka League коллектив стартовал с W1sh- и Ceb. Грузинский мидер провел с OG всего один матч на турнире — против Alliance. Играя не в равных условиях с другими европейскими коллективами — с высоким пингом у MidOne и SumaiL команде не удается демонстрировать свою лучшую игру. После поражения от OG.Seed N0tail с партнёрами потеряли шансы на выход из группы.

В начале сезона ppd собрал новый состав NiP. В него вошли Gunnar, Skiter, Universe и Biver. После трёх месяцев выступлений с посредственными результатами – 15-1-14 в составе произошли серьёзные перестановки.



К Universe и ppd присоединились Daxak, TANNER и Lelis. Вместе они преодолели квалификационный раунд к ESL One Los Angeles 2020. Однако после провалов на WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon и ESL One Los Angeles 2020 Online организация распустила состав.

Накануне WePlay! Pushka League подписали экс-состав Chicken Fighters, который за пять месяцев выступлений имел winrate 70,45%: 31 победа в 44 встречах и 68 выигранных карт из 106.

На WePlay! Pushka League SoNNeikO с командой выиграли три из четырёх стартовых матчей. В поединке против Secret 5 мая 2020 года они могут досрочно гарантировать выход в плей-офф. Если не удастся добиться желаемого результата с командой Puppey, то текущая схватка автоматически превратится в решающую. Мотивация у NiP будет соответствующей.

Прогноз и ставка на матч OG — NiP

OG не удается выступить на максимуме возможностей из-за проблем с пингом у двух членов команды. NiP за последний месяц ощутимо прибавила и вполне способна выиграть у таких OG или как минимум взять одну карту. За скромный коэффициент 1.30 возьмём фору (+1.5) на Ninjas in Pyjamas.



Ставка: победа NiP с форой (+1.5) за 1.30.