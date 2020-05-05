Алексей Олейник — Фабрисиу Вердум. Прогноз на бой: Удав омрачит возвращение бразильца

9 мая 2020 года состоится бой в тяжёлом весе между Алексеем Олейником (Россия, 58-13-1) и Фабрисиу Вердумом (Бразилия, 23-8-0). Поединок пройдёт в прелиме UFC 249. Начало — не ранее 03:00 мск. Букмекеры считают явным фаворитом боя Фабрисиу Вердума: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.31, успех Алексея Олейника идёт за 3.58, ставки на ничью принимаются за 51.0.

Прогноз и анализ боя UFC 249 Алексей Олейник — Фабрисиу Вердум (09.05.2020)

Этот бой не попал в главный кард UFC 249, хотя смотрится очень любопытно. Никто не сомневается в том, что оба спортсмена прошли свой пик и постепенно приближаются к логичному завершению карьеры. Но, во-первых, делают это ярко и любопытно. А во-вторых, посмотреть тут всё равно будет на что.



По сути, нас ждёт столкновение двух наиболее известных грэпплеров в тяжёлом весе. Оба не любят стойку и не обладают классной ударной техникой, зато великолепно чувствуют себя в партере. То есть драться им придётся на своей территории — много борьбы, постоянные переводы в партер и заходы на приёмы.



Всё это выглядит по меньшей мере интригующе. Вердуму уже 42, по контракту с UFC у него осталось два боя. Основная проблема заключается в следующем: бразилец пропустил более двух лет. В октагоне он не появлялся с середины марта 2018 года, когда в четвёртом раунде его вырубил Александр Волков.

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Вердум попался на допинге, в его крови нашли анаболический стероид. Затяжная дисквалификация на пятом десятке — это очень серьёзно. Основные сомнения связаны именно с этим. Вердум по-прежнему хорош и опасен, однако его текущее состояние после внушительного простоя вызывает сомнения.



Потому линия букмекеров кажется неоднозначной. На победу россиянина, например, дают мощнейший коэффициент 3.58, а любители рисковать могут подумать о П1 болевым или удушающем приёмом, а также добровольной сдачей. Этот вариант букмекеры оценили почти в два раза жирнее — 6.50.



Олейнику тоже 42 и считать его фаворитом никак нельзя, но линия кажется перекошенной. На его стороне несколько очевидных козырей. Никаких травм и проблем со здоровьем у Удава нет, а это уже большое дело. Дерётся он очень часто — для такого возраста, пожалуй, даже слишком. Но выбора нет: если взять паузу, она может затянуться.

В предыдущий раз в октагон Алексей выходил в середине января 2020 года. Было это на UFC 246, тогда во втором раунде удалось поймать на рычаг локтя американца Мориса Грина. Который, между прочим, тоже шёл у букмекеров фаворитом с солидным запасом.

Преимущество в тонусе при прочих равных может оказаться ключевым фактором. На наш взгляд, шансы примерно 55 на 45 в пользу Вердума, а потому проверить победу Олейника за коэффициент 3.58 определённо имеет смысл. Заслуженный ветеран ММА способен вновь удивить.

Прогноз на бой Алексей Олейник — Фабрисиу Вердум

Букмекеры недооценивают Олейника. Вердум крут, но после поражения от Волкова пропустил два года из-за проваленного допинг-теста, тогда как россиянин часто выходит в октагон и наверняка находится в тонусе. Стили у обоих бойцов похожи, будет много борьбы и переводов в партер. На наш взгляд, проверить П1 за 3.58 вполне можно.



Ставка: победа Олейника за 3.58.