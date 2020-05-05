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Алексей Олейник — Фабрисиу Вердум, 9 мая 2020, прогноз и ставка на бой UFC 249

Алексей Олейник — Фабрисиу Вердум. Прогноз
Алексей Серяков
Алексей Олейник — Фабрисиу Вердум. Прогноз на бой: Удав омрачит возвращение бразильца
Ве отсутствовал два года после поражения от Александра Волкова и проваленного допинг-теста
Ставки / Прогнозы 0

9 мая 2020 года состоится бой в тяжёлом весе между Алексеем Олейником (Россия, 58-13-1) и Фабрисиу Вердумом (Бразилия, 23-8-0). Поединок пройдёт в прелиме UFC 249. Начало — не ранее 03:00 мск. Букмекеры считают явным фаворитом боя Фабрисиу Вердума: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.31, успех Алексея Олейника идёт за 3.58, ставки на ничью принимаются за 51.0.

Прогноз и анализ боя UFC 249 Алексей ОлейникФабрисиу Вердум (09.05.2020)

Этот бой не попал в главный кард UFC 249, хотя смотрится очень любопытно. Никто не сомневается в том, что оба спортсмена прошли свой пик и постепенно приближаются к логичному завершению карьеры. Но, во-первых, делают это ярко и любопытно. А во-вторых, посмотреть тут всё равно будет на что.

По сути, нас ждёт столкновение двух наиболее известных грэпплеров в тяжёлом весе. Оба не любят стойку и не обладают классной ударной техникой, зато великолепно чувствуют себя в партере. То есть драться им придётся на своей территории — много борьбы, постоянные переводы в партер и заходы на приёмы.

Всё это выглядит по меньшей мере интригующе. Вердуму уже 42, по контракту с UFC у него осталось два боя. Основная проблема заключается в следующем: бразилец пропустил более двух лет. В октагоне он не появлялся с середины марта 2018 года, когда в четвёртом раунде его вырубил Александр Волков.

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Победа ничего не даст Тони, а вот в случае поражения он потеряет всё.

Вердум попался на допинге, в его крови нашли анаболический стероид. Затяжная дисквалификация на пятом десятке — это очень серьёзно. Основные сомнения связаны именно с этим. Вердум по-прежнему хорош и опасен, однако его текущее состояние после внушительного простоя вызывает сомнения.

Потому линия букмекеров кажется неоднозначной. На победу россиянина, например, дают мощнейший коэффициент 3.58, а любители рисковать могут подумать о П1 болевым или удушающем приёмом, а также добровольной сдачей. Этот вариант букмекеры оценили почти в два раза жирнее — 6.50.

Олейнику тоже 42 и считать его фаворитом никак нельзя, но линия кажется перекошенной. На его стороне несколько очевидных козырей. Никаких травм и проблем со здоровьем у Удава нет, а это уже большое дело. Дерётся он очень часто — для такого возраста, пожалуй, даже слишком. Но выбора нет: если взять паузу, она может затянуться.

В предыдущий раз в октагон Алексей выходил в середине января 2020 года. Было это на UFC 246, тогда во втором раунде удалось поймать на рычаг локтя американца Мориса Грина. Который, между прочим, тоже шёл у букмекеров фаворитом с солидным запасом.

Преимущество в тонусе при прочих равных может оказаться ключевым фактором. На наш взгляд, шансы примерно 55 на 45 в пользу Вердума, а потому проверить победу Олейника за коэффициент 3.58 определённо имеет смысл. Заслуженный ветеран ММА способен вновь удивить.

Прогноз на бой Алексей ОлейникФабрисиу Вердум

Букмекеры недооценивают Олейника. Вердум крут, но после поражения от Волкова пропустил два года из-за проваленного допинг-теста, тогда как россиянин часто выходит в октагон и наверняка находится в тонусе. Стили у обоих бойцов похожи, будет много борьбы и переводов в партер. На наш взгляд, проверить П1 за 3.58 вполне можно.

Ставка: победа Олейника за 3.58.

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