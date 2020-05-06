Ставки и прогнозы: на что ставить 6 мая

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 5 мая.

На что ставить в футболе 6 мая

Бундеслига вот-вот возобновит свой чемпионат, а пока остаётся только мечтать о выходных, когда будет тур в чемпионате Беларуси. Профессионального футбола в среду не будет. Зато есть время для ставок на киберфутбол. Здесь число турниров и матчей в букмекерской линии с каждым днём только увеличивается.

Матчи по хоккею для ставок 6 мая

Сегодня, как и в ближайшее время можно будет поставить только на соревнования любителей. Да и то по шорт-хоккею: в этой разновидности самого популярного вида спорта с шайбой играют три периода по 10 минут. Профессиональный хоккей в подавляющем большинстве завершил сезон. Хотя ещё можно надеяться на его возвращение летом.

На что ещё ставить 6 мая

В чемпионате Тайваня по баскетболу среди женщин состоятся два матча. С 12:00 «Тайвань Пауэр» сыграет с «Тайюань», а в 14:00 начнется матч «Катай Лайфа» и «Чунгва Телеком».

В России, Беларуси и США пройдут матчи непрофессиональных теннисных турниров. Участвуют в них, правда, совсем не любители.

Несколько турниров проходит в дартсе, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

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