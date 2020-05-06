Генри Сехудо — Доминик Круз. Прогноз на бой: Доминатор завалит третье возвращение в UFC

9 мая состоится бой в легчайшем весе между Генри Сехудо (США, 15-2-0) и Домиником Крузом (США, 22-2-0). Это соглавный поединок UFC 249. Начало — не ранее 05:00 мск. Букмекеры считают явным фаворитом боя Генри Сехудо: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.45, успех Доминика Круза идёт за 2.83, ставки на ничью принимаются за 50.0.

Прогноз и анализ боя UFC 249 Генри Сехудо — Доминик Круз (09.05.2020)

Этот бой по делу будет соглавным на UFC 249 в Джексонвилле. Действующий чемпион легчайшей весовой категории Генри Сехудо встретится с бывшим обладателем титула Домиником Крузом, а потому вполне логично, что от этой зарубы ждут многого. Расклад осложняется целым рядом факторов.

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Сехудо — чемпион Олимпиады-2008 в Пекине в вольной борьбе, выступающий в UFC с 2014 года. За это время он потерпел два поражения, оба — в 2016 году. Сперва уступил Деметриусу Джонсону техническим нокаутом в поединке за титул в наилегчайшем весе, а восемь месяцев спустя не совладал с Джозефом Бенавидесом (раздельное решение).



Карьеру удалось перезапустить, с тех пор Сехудо добыл пять побед подряд. Титул он добыл в августе 2018 года, раздельным решением одолев Деметриуса Джонсона по итогам пяти раундов. Дальше Генри убрал с пути Ти Джея Диллашоу за 32 секунды и ярко разнёс Марлона Мораиса.



Проблема в том, что состояние следующего соперника вызывает много вопросов. Ожидать от него можно практически чего угодно. Круз — настоящая легенда легчайшего веса, которого постоянно преследовали травмы. Из-за проблем с коленями ему уже приходилось дважды брать затяжные паузы.



В предыдущие разы возвращения получались строго триумфальными, но сейчас будет заметно тяжелее. Доминик не выходил в октагон аж 3,5 года: в декабре 2016 года он уступил единогласным решением судей Коди Гарбрандту, который с тех пор потерпел три поражения подряд.



Доминатор приостановил карьеру, а теперь постарается вернуться в третий раз. Он утверждает, что преодолел трудности, ззалечил все болячки и чувствует себя замечательно, но слишком уж солидным кажется простой. Бой будет состоять из пяти раундов и наверняка получится затяжным.

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Соответственно основной вопрос звучит так: сможет ли 35-летний Круз выдержать темп и хватит ли ему выносливости на фоне энергичного Сехудо? На пике Доминик был способен на всё, отличался техникой и умением подстраиваться под оппонентов. А вот сейчас уровень его возможностей остаётся загадкой.

Генри наверняка получит солидное преимущество по части тонуса, ведь в 2019 году он провёл два поединка. На наш взгляд, бой точно преодолеет экватор и получится зрелищным, однако долгий простой делает шансы Круза заметно ниже. П1 за 1.45 смотрится нормально. Вариант посмелее — победа Сехудо в пятом раунде или по очкам за 2.25.

Прогноз на бой Генри Сехудо — Доминик Круз

Круз — легенда легчайшего веса, вот только в октагон он не выходил уже 3,5 года. Титульник в первом же бою после такого простоя — это показатель его заслуг и имени. Но в то же время — большое испытание. С ходу провести пять раундов против топового оппонента будет невероятно сложно. На наш взгляд, Сехудо защитит титул.



Ставка: победа Сехудо за 1.45.