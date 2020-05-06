Законы о ставках на спорт в России: отчисления букмекеров и уплата налогов

Если букмекер принимает ставки на спорт, закон обязывает поддерживать спортивные организации РФ. В этой статье мы расскажем о важных моментах закона по организации и проведению азартных игр в букмекерской конторе, о государственном регулировании деятельности букмекеров и их сотрудничестве со спортивными федерациями.

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Закон о ставках на спорт по уплате налогов

Легализация ставок на спорт в букмекерских конторах в России проходила постепенно. Как и отчисления в государственный бюджет из этой сферы деятельности.

20 января 2014 года вступила в силу статья налогового кодекса 214.7, в которой есть пункт о необходимости уплаты подоходного налога в размере 13% с выигрышей от ставок в букмекерских конторах.



Федеральный закон от 27.11.2017 №354-ФЗ внёс изменения в Налоговый кодекс об исчислениях налога на доходы физлиц от участия в азартных играх и лотереях.

По новым правилам, налог можно не платить, если суммарные выплаты за год не превышают 4000 рублей.

При сумме выплат за год от 4001 до 15 000 рублей игрок должен заплатить налог сам. Если сумма превышает 15 000 рублей налог должна заплатить букмекерская контора.

Подробнее об уплате налогов с выигрыша по ставкам читайте здесь:

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Ставки на спорт: закон об отчислениях букмекеров в поддержку спортивных федераций

28 марта 2017 года Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта».

Закон вступил в силу с 1 апреля 2017 года и предполагал, что букмекерские конторы должны отчислять 5% своего дохода на развитие спорта с тех направлений, на которые принимают ставки.

Причём отчисления букмекерских контор на спорт должны быть каждый квартал и составлять не менее 15 миллионов рублей. Из этих средств 80% идёт на финансирование профессионального и 20% на развитие детско-юношеского спорта.

Таким образом, один букмекер отчисляет не менее 60 миллионов рублей в год, а все легальные БК РФ в сумме более 1 миллиарда рублей.

База расчёта целевых отчислений — доходы за квартал со ставок в отношении спортивных мероприятий, которые организовал субъект профессионального спорта. Букмекера должен иметь соглашение об использовании символики и наименований спортивных мероприятий.

18 декабря 2018 года был принят Федеральный закон N 468-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и статьи 19.1 и 26.2 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Согласно документу, в букмекерских конторах и тотализаторах запрещены ставки на детско-юношеские соревнования. БК должны заключать соглашения со спортивными федерациями на использование символики и наименований, а также информировать профессиональную спортивную лигу о выигрышах по результатам пари с наименее вероятным исходом.

Федерации профессионального спорта должны публиковать перечень заключенных соглашений с БК и общую сумму целевых отчислений. База — доходы букмекеров по ставкам в ППС и по интерактивным пари.

Принцип работы букмекерских контор:

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Поддержка профессионального и детско-юношеского спорта

Законодательные акты Российской Федерации приняли для поддержки профессионального и развития детско-юношеского спорта в стране. Легальные букмекеры восприняли эти изменения спокойно.

Конторы и раньше сотрудничали со спортивными лигами, организующими различные соревнования. Раньше БК осуществляли финансирование мероприятий по спорту. Поэтому новый закон не повлиял на принципы их работы.

Зато появилось чёткое понимание, сколько средств и от какой букмекерской конторы идёт для поддержки конкретного вида спорта, как на профессиональном, так и на детско-юношеском уровне.

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