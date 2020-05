CDEC даст бой, но не прервёт фантастическую серию Royal Never Give Up на турнире.

Royal Never Give Up — CDEC. Прогноз: RNG разберутся с королями квалификаций

7 мая RNG и CDEC встретятся во втором сезоне China Dota2 Professional. Начало матча — в 11:00 мск. Букмекеры считают RNG фаворитом поединка. Сделать ставку на RNG можно за 1.55. Победа CDEC оценена экспертами коэффициентом 2.35.

Коэффициенты букмекеров на матч RNG — CDEC

Выигрыш RNG со счётом 2:0 котируется коэффициентом 2.35, а со счётом 2:1 — 3.40. На сухую победу CDEC можно поставить за 4.50, а по итогам трёх карт — за 3.80. Букмекеры прогнозируют, что в матче RNG — CDEC 7 мая сыграют две карты: на тотал меньше 2.5 предлагают поставить за коэффициент 1.80, на тотал больше 2.5 — 1.92.

Анализ и прогноз матча RNG — CDEC (07.05.2020)

Royal Never Give Up в текущем составе играет с конца ноября 2019 года. За это время коллектив на Yabo Supreme Cup и на WePlay! Bukovel Minor 2020 занял второе место. В первом сезоне China Dota2 Professional League команда оказалась четвертой.

Невероятный уровень игры RNG продемонстрировала на ESL One Los Angeles 2020 Online, завершив выступления в китайском регионе на первой строчке и без единого поражения. В первом сезоне CDA League результаты были хуже. Команда заняла шестое место.



Состав CDEC Gaming претерпел последние изменения в конце февраля. После подписания на тестовый период Srf во втором сезоне China Dota2 Development League команда заняла второе место. Также CDEC Gaming сумела пройти на OGA Dota PIT 2020 Online. Там команда провалилась, заняв 7-8-е место.

В DPC рейтинге Royal Never Give Up занимает 13-е место, а CDEC Gaming — 34-ю позицию. В текущем составе winrate команды RNG 70.49% — 43-2-16. CDEC Gaming выиграл 22 из 25 матчей во множественных квалификационных этапах.



На текущем турнире оба коллектива выступают хорошо и пребывают в верхней части таблицы. RNG после поражения от iG в первом туре в двух картах, выиграли все шесть последующих серий с сухим счётом. У CDEC Gaming в активе четыре победы, но в трёх матчах им пришлось играть максимальное количество карт.



В текущих составах команды лишь раз сыграли друг против друга. Матч в рамках ESL One Los Angeles 2020 завершился победой RNG со счётом 2:0. Поставим на эту команду и сейчас за коэффициент 1.55.

Прогноз и ставки на матч Royal Never Give Up — CDEC

Royal Never Give Up даёт стабильный результат одним составом. CDEC Gaming набил впечатляющую статистику в квалификациях и вряд ли сможет подкрепить её победой в матче против RNG. Monet c партнёрами выиграли шесть последних матчей 2:0. У них высокие шансы продлить эту серию. Ставка на точный счёт 2:0 немного рискованная, поэтому берём победу Royal Never Give Up за 1.55.



Ставка: RNG победит за 1.55.