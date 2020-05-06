Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенструйк. Прогноз: Хищник и Биги Бой быстро устроят нокаут

Бой Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенструйк состоится 9 мая 2020 года. Поединок в тяжёлой весовой категории пройдёт в рамках UFC 249 в Джексонвилле. Начало — не ранее 05:00 мск. Букмекеры считают явным фаворитом боя Фрэнсиса Нганну: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.35, успех Жаирзиньо Розенструйка идёт за 3.32, ставки на ничью принимаются за 51.0.

Прогноз и анализ боя UFC 249 Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенструйк (09.05.2020)

Этот бой почти наверняка получится ярким, кровавым и в то же время коротким. Дело в том, что оба спортсмена обладают убийственной мощью: если позволить им вложиться в удар, даже самая крепкая челюсть рискует не выдержать. Доказательств этому мы видели уже достаточно.

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Нганну — натуральная машина для убийств, которая редко доходит даже до второго раунда. Обычно ему хватает пяти минут. Причины две. Во-первых, те самые пудовые кулаки, которые способны вырубить кого угодно с одного-двух ударов. Во-вторых, выносливость. С ней имеются заметные трудности.



Рост Хищника — 193 см, с мышечных массой никаких проблем также нет. Проблемы с кардио приводят к тому, что довольно быстро он начинает проседать. Потому все успехи Фрэнсиса словно сделаны под копирку, разнообразием он не отличается: просто идёт вперёд и забивает соперника.



С одной стороны, это чертовски ярко и зрелищно, ведь нокаут может случиться в любой момент — достаточно одного качественно попадания. Семь из девяти последних боёв Нганну завершились именно в первом раунде. И во всех семи поединках он победил. Как правило, нокаутом или техническим нокаутом. Только в одном случае провёл болевой приём.

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До второго раунда дошли два боя — и дважды Хищник уступил. Оба раза — в 2018 году решением судей. Для начала Стипе Миочич выдержал напор оппонента в первом раунде (хотя тот пару раз здорово попал), после чего у Фрэнсиса закончились силы и в оставшееся время преимущество американца оказалось подавляющим.

Спустя шесть месяцев произошло второе поражение подряд. О нём не хочет вспоминать никто: поединок с Дерриком Льюисом превратился в фарс. Оба атлета настолько опасались нокаутирующей мощи противника, что просто перемещались по октагону без намёка на агрессию и даже получили предупреждение от судьи за пассивность. Итог — 31 удар за 15 минут на двоих и чувство полного разочарования.



Нганну перезагрузил карьеру после тех неудач, убрав с пути трёх крепких соперников подряд — Кёртиса Блейдса, Кейна Веласкеса и Жуниора Дос Сантоса. Всех, естественно, в первом раунде. Похоже, француз вынес урок и больше не станет откладывать дело в долгий ящик.

Розенструйк также обладает мощнейшим ударом. Суринамец ещё не проигрывал в смешанных единоборствах, хотя и столь опасных бойцов он пока не встречал. Неудивительно, что букмекеры считают Нганну фаворитом, хотя по сути расклад довольно прост: кто первый сумеет хорошенько попасть, тот и победит.

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После долгой паузы UFC меньше всего нужно повторение поединка Нганну и Льюиса, ведь долгожданный ивент будет смотреть весь мир. Бойцы должны это понимать, так что пассивности от них не ждём. А жуткая ударная мощь сделает всё остальное. На вариант “бой закончится в первом раунде” букмекеры дают мощный коэффициент 2.62. Ставка посмелее — победа Нганну в первом раунде за 3.60.

Прогноз на бой Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенструйк

Оба не любят борьбу и отличаются пушечным ударом, что обещает много интересного. Семь из девяти предыдущих поединков Нганну завершились в первом раунде, а ведь Розенструйк тоже не любит тянуть резину. Скорее всего, бой получится ярким, но недолгим.



Ставка: бой закончится в первом раунде за 2.62.