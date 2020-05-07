«Слуцк» — «Энергетик». Прогноз: Гафар и Яхшибоев завалят вратарей работой

8 мая в матче восьмого тура чемпионата Беларуси «Слуцк» примет «Энергетик-БГУ». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех минчан оценен букмекерами коэффициентом 3.20.

Букмекерские коэффициенты на матч «Слуцк» — «Энергетик»

Букмекеры не уверены, что матч белорусской лиги «Слуцк» — «Энергетик» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.09, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют, хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43.

Анализ и прогноз матча «Слуцк» — «Энергетик» (08.05.2020)

«Слуцк» в прошлом туре обыграл на выезде минское «Динамо» (2:1). Встреча сопровождалась дождём и получилась непростой для обеих команд. Гости вышли вперед на 22-й минуте благодаря выстрелу Драмана Салу из-за пределов штрафной. «Динамики» тут же побежали отыгрываться и за 10 минут до перерыва даже заработали пенальти.

Генри Сехудо — Доминик Круз. Прогноз на бой: Доминатор завалит третье возвращение в UFC Доминик Круз не выходил в октагон 3,5 года и сразу получил титульный бой.

Однако Иван Бахар угодил в перекладину с точки, а из добивания выжать ничего не получилось. В начале второго тайма хозяева позволили убежать по флангу полузащитнику гостей Мохаммеду Бала. Игрок прострелил на нападающего Абдула Гафара, а тот в свою очередь технично пяткой переправил мяч в сетку ворот и удвоил преимуществ.



Уже на исходе основного времени «Динамо» всё же отквитало один гол и вернулась в игру, однако на камбэк сил у подопечных Леонида Кучука — нового тренера команды — не хватило.



Эта победа стала для «Слуцка» третьей кряду и тем самым растянула беспроигрышную серию клуба до пяти матчей. За это время бело-синие набрали 13 из 15 возможных очков и остались на первой строчке в турнирной таблице. Отрыв от второго «Торпедо»-БелАЗ составляет два пункта.



«Энергетик-БГУ» после трёхматчевой безголевой засухи в последней игре на выезде победил «Смолевичи» (2:0). В первом тайме «смольные» часто обрезались при выходе из обороны и позволяли убегать гостям большим числом на ворота Александра Фильцова. Одной из таких возможностей воспользовался арендованный полузащитник «энергетиков» Давит Тве, открывший счёт.

Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи. Прогноз на UFC 249: Хабиб не уйдёт от боя с Эль Кукуем Победа ничего не даст Тони, а вот в случае поражения он потеряет всё.

После перерыва игра была плюс-минус равной, однако атаки «Энергетика» смотрелись куда острее. А в концовке матча развернулась настоящая драма: сперва на 84-й минуте вторую желтую получил футболист гостей Александр Свирепа, а через три минуты уже футболист «смолы» Константин Котов.



Правда, последнего штурма у хозяев всё же не вышло — в добавленное время Джасурбек Яхшибоев заработал и сам же реализовал одиннадцатиметровый. Набранные три очка позволили «Энергетику-БГУ» закрепиться в верхней части турнирной таблицы, но теперь команде предстоит выезд в Слуцк к лидеру чемпионата Беларуси.



До этого соперники встречались лишь дважды, аккурат в прошлом сезоне. Тогда один поединок завершился в пользу «Слуцка» с минимальным счётом, а второй — безголевой ничьей. То есть вроде бы налицо предпосылки к низовому футболу и минимуму опасных моментов.

Алексей Олейник — Фабрисиу Вердум. Прогноз на бой: Удав омрачит возвращение бразильца Ве отсутствовал два года после поражения от Александра Волкова и проваленного допинг-теста

Однако за семь туров нынешнего розыгрыша «Слуцк» успел забить и пропустить 23 мяча, что в среднем за игру выходит строго выше трёх штук. В матчах же с участием «Энергетика» получается чуть выше двойки. Цифры вполне убедительные, а потому можно подумать над классическим ТБ 2.5 мяча за приличный коэффициент 2.09.

Любопытно также то, что в шести из семи матчей бело-синих забивали и случчане, и их оппоненты. На таком фоне есть смысл проверить ставку «обе забьют». Тем более букмекеры дают за неё вполне играбельный коэффициент 1.87.

Прогноз и ставки на матч «Слуцк» — «Энергетик»

«Слуцк» победил третий раз кряду и сейчас заслуженно лидирует в чемпионате Беларуси. Матчи с его участием получаются крайне зрелищными, стоит только взглянуть на статистику: в шести из семи туров бело-синих забивали оба коллектива. Теперь предстоит принять резвый «Энергетик-БГУ», который не стесняется идти вперёд. На наш взгляд, стоит ожидать от встречи верха.



Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.09.



Ставка 2: обе забьют за коэффициент 1.87.