Что означает тотал «чёт» в ставках: что это такое, примеры и стратегии на футбол

Тотал «чёт» в ставках на спорт похож на игру в красное/чёрное в рулетке, но есть большая разница. Этот выбор заходит чаще, чем в 50% случаях. Ниже мы разберём, что такое ставка на тотал «чёт», примеры расчёта, почему она заходит чаще тотала «нечёт» и пару стратегий.



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Что означает тотал «чёт» в ставках

Ставка тотал «чёт» — это пари на чётное количество действий по одному из показателей: голов в футболе, геймов в теннисе, шайб в хоккее и так далее.



Ставка на «чёт» тотала сыграет, если число выбранных действий делится пополам без остатка. Счёт 0:0 и число 0 также считают чётными.

Пример ставки на «чёт» тотала

Разберём расчёт ставки на «чёт» тотала на примере футбольных матчей.



Возьмём матч кубка России «Спартак» — ЦСКА сезона-2019/2020 и делаем ставку на чётный тотал с коэффициентом 1.90 в размере 1000 рублей. В основное время матч закончился со счётом 2:2.



В матче забито чётное количество голов. Таким образом, ставка сыграла, и вы получите прибыль в 900 рублей: 1000 х 1.90 — 1000.



Ещё один пример ставки на матч этих же команд, но уже в шестом туре РПЛ того же сезона. Ставка на чётный тотал в том поединке не зашла, так как встреча завершилась со счетом 2:1. То есть в игре было нечётное количество голов.

Особенности ставок на «чёт»

Тотал в матче в любом случае будет либо чётным, либо нечётным. Но математическая вероятность, что в матче будет чётное количество голов не всегда равна 50%.



Чем выше предполагаемый букмекерами тотал, тем ближе коэффициенты на «чёт/нечёт».



Например, в баскетбольном матче «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» букмекеры могут дать по 1.90 в обе стороны на рынке «чёт/нечёт».



Если в футбольном матче аналитики ожидают меньше трёх голов, коэффициент на «чёт» будет ниже 1.90. Ноль или два гола вероятнее, чем ровно один мяч.



На некоторых рынках дают высокие коэффициент от 2.00 на нечётный тотал.



В хоккее «чёт» — это любая ничья в основное время, а также победа с преимуществом в чётное количество шайб. Если одна из команд уступает в один гол на последних минутах, она снимет вратаря. Тогда повышаются шансы на один из вариантов: отыграться или уступить в две шайбы.



В волейболе «чёт» в отдельном сете также более вероятен, чем «нечёт». Партию играют до 25 очков, но при 23:23 — до двух баллов разницы.



«Чёт/нечёт» в ставках на спорт:

Стратегия ставок на спорт «чет/нечет»: примеры схем на футбол, хоккей и баскетбол Новички ошибочно думают, что в ставках на «чет/нечет» вероятность исходов по 50%. «Чемпионат» объясняет нюансы и стратегии по видам спорта.

Стратегии ставок на «чёт/нечёт»

Одна из стратегий игры — ставки на чётный тотал в тайме с догоном. Ставим на «чёт» в первом тайме. Если выбор не зайдёт берём чётный тотал во втором тайме. Причем сумма ставки должна быть такой, чтобы компенсировались потери от проигранных ранее пари.



Для этого рассчитывайте размер каждой следующей ставки по формуле:



Сумма ставки = (сумма первой ставки + сумма проигрышей) / (коэффициент — 1).



Стратегия догон в ставках на спорт:

Стратегия Мартингейла в ставках на спорт: безопасный догон или убыточная система Мартингейл хорош на бумаге: один заход приносит прибыль, перекрывая предыдущие неудачи. Но математику не обманешь

Ещё один вариант стратегии ставок на «чёт» в футболе — пари на чётное количество голов аутсайдера в матче против фаворита.



Выбирайте встречу, в которой одна из команд в среднем за матч забивает не более одного гола. Против неё играет фаворит, пропускающий меньше гола за игру в текущем сезоне.



Ставьте на чётный индивидуальный тотал аутсайдера. Ставка выиграет, если фаворит не пропустит или получит в свои ворота чётное количество мячей.



Выбор на «чёт» — это не тоже самое, что игра в красное/чёрное на рулетке. Вероятность прохода этой ставки может быть выше 50%, но букмекеры дадут коэффициент ниже 1.90.



На рынке «чёт/нечёт» маржа больше, чем в пари на обычный тотал или на основной исход. На длинной дистанции идти в плюсе практически невозможно.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!