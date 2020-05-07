«Городея» — «Минск». Прогноз: «сахарники» отвергнут удивительную статистику

8 мая в матче восьмого тура чемпионата Беларуси «Городея» сыграет с «Минском». Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Минска» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.62. Успех «Городеи» оценён букмекерами коэффициентом 2.95.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Городея» — «Минск»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 8 мая «Городея» — «Минск» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.46, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.61. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.04.

Анализ и прогноз матча «Городея» — «Минск» (08.05.2020)

Пятничная программа восьмого тура Высшей лиги Беларуси завершится в Городее, где одноимённый клуб примет «Минск». Настроение у соперников должно быть нормальным, поскольку старт сезона получился вполне рабочим. Ожидалось, что обе команды займут места в серединке.

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Так в итоге и вышло. После семи туров «Городея» располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси, имея в активе 10 очков. До тройки призёров три балла, до зоны стыковых матчей — два. Слишком уж высокая плотность. У «Минска» дела идут примерно так же: девять очков и 12-я строчка.

Хозяева набрали в двух предыдущих турах всего одно очко, однако слабый результат не должен вводить в заблуждение. Сперва «сахарники» вдоволь попили кровушки у встрепенувшегося БАТЭ: выдерживали напор грозного противника вплоть до 73-й минуты, а затем пропустили после банального заброса и скидки. Второй мяч получили в самой концовке, Антон Сарока наказал далеко вышедшего из ворот голкипера (0:2).

Неделю спустя «Городее» откровенно не повезло. В гостевом поединке с крепким «Рухом» она имела всё необходимое для победы, но вновь пропустила в концовке (1:1). Уже в компенсированное время брестчане сумели спастись: банальный навес с угла фланга, скидка, точный удар.

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У «Минска» поводов для оптимизма поменьше. Команда бодро стартовала, а вот в пяти последних турах потерпела аж четыре поражения — многовато будет. Единственная победа на этом отрезке одержана в гостях над «Славией» (3:1), которая готовилась к ответной встрече полуфинала Кубка Беларуси с БАТЭ.

В остальном радоваться нечему: 0:2 от «Энергетика», 0:3 от БАТЭ, 0:1 от «Руха» и суровые 2:5 от «Торпедо-БелАЗ» (2:5). «Горожане» умудрились пропустить четыре гола ещё в первом тайме, хотя жодинцы в первую очередь отличаются надёжной обороной, а вот в атаке действуют довольно примитивно.

История очных встреч говорит в пользу «Минска». Дело тут в уникальном статистическом факте: в этом противостоянии хозяин поля не может взять верх на протяжении шести встреч. При этом в четырёх последних случаях вообще побеждали гости. На профессиональном уровне подобное встречается редко.

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Тем не менее мы не согласны с букмекерами, которые отдают небольшое преимущество гостям. «Городея» после неудачного старта пришла в себя даже на фоне финансовых проблем, а вот «Минск» в последнее время выглядит совсем слабо. Много пропускает, постоянно ошибается и никак не может обрести стабильность.

Пожалуй, выбирать следует между двух вариантов. Первый — П1 с нулевой форой, букмекерские конторы предлагают на него солидный коэффициент 2.08. Любителям комбинированных ставок стоит подумать про 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.86. Предыдущий тур получился необычайно результативным, но вообще чемпионат Беларуси тяготеет к низу.

Прогноз и ставки на матч «Городея» — «Минск»

Два крепких середняка чемпионата Беларуси, но на стороне «Городеи» своё поле. Кроме того, состояние «сахарников» вызывает больше уверенности. «Минск» потерпел четыре поражения в пяти предыдущих турах и очень много пропускает. Ждём низового матча, в котором хозяева сумеют зацепить очки.

Ставка: «Городея» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.86.