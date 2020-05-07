Статистический прогноз: «Копетдаг» — «Мерв», ставка на матч чемпионата Туркмении

8 мая в матче седьмого тура чемпионата Туркмении «Копетдаг» примет «Мерв». Начало игры — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 7.40.

Букмекерские коэффициенты на матч «Копетдаг» — «Мерв»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Туркмении «Копетдаг» — «Мерв» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92.

Анализ и прогноз матча «Копетдаг» — «Мерв» (08.05.2020)

Чемпионат Туркмении вернулся в строй спустя месяц. Временный запрет на проведение матчей во второй половине марта наложила Футбольная ассоциация Центральной Азии. Тут надо бы добавить, что Туркменистан — та самая страна, на территории которой запретили употребление слова «коронавирус».

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В соседнем Таджикистане национальное первенство прервали из-за коронавируса, а вот в Туркмении начиная с четвёртого тура все матчи проходят со зрителями. Так что своё поле станет полноценным фактором, который нужно учитывать при прогнозе.



Формат Премьер-лиги Туркмении довольно прост, никаких плей-офф и многоступенчатых формул здесь нет. В турнире принимают участие восемь клубов, каждый играет с каждым в четыре круга. По итогам 28 туров определяется чемпион страны.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Туркмении

В чемпионате Туркмении участники провели уже по шесть матчей, картина в турнирной таблице примерно следующая. «Копетдаг» находится на четвёртой строчке с восемью очками. От тройки лидеров команду отделяет всего два балла.

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«Мерв» на данный момент имеет в своём активе шесть баллов и занимает шестую строчку. До идущего пятым «Шагадама» два очка, а отрыв от седьмого «Энергетика» минимален. Плотность высокая, один-два успешных поединка способны перевернуть расклад.

Форма команд

После паузы «Копетдаг» набрал только один балл из девяти возможных. Ничья пришлась на действующего чемпиона страны «Алтын Асыр» (1:1). Затем клуб уступил резвому «Ахалу» (0:1) и набирающему ход «Шагадаму» (0:1).



«Мерв» в первых двух играх после паузы очков не набирал. Поражения пришли от тех же «Ахала» и «Шагадама» и с тем же счётом 0:1. Зато в предыдущем туре команда уверенно обыграла аутсайдера «Небитчи» (2:0).

Личные встречи

С 2016 года соперники успели встретиться 16 раз, и тут практически всё ровно. Пять побед имеет «Копетдаг» против шести у «Мерва». А остальные пять поединков завершались ничьей.

«Слуцк» — «Энергетик». Прогноз: Гафар и Яхшибоев завалят вратарей работой В шести из семи игр «Слуцка» голы забивали обе команды.

Дома «Копетдаг» провёл восемь матчей. За это время он проиграл лишь два раза, а ещё две встречи завершились мирным исходом. Примечательно также, что все четыре домашние победы клуб одержал всухую.

Ставки на тоталы и голы

За 16 матчей между собой команды наколотили друг другу всего 38 голов, что в среднем за игру составляет 2,38 мяча. Также любопытно, что шесть из восьми последних встреч получились низовыми. На таком фоне неплохо смотрится классический ТМ 2.5 мяча за крепкий коэффициент 1.83.

Стоит также отметить, у «Мерва» на выезде очень неохотно летит мяч в сетку ворот «Копетдага». К слову, команда забивала только в двух из предыдущих шести гостевых игр. А потому можно было бы подумать над вариантом «Мерв» не забьёт за коэффициент 1.79.

Прогноз и ставки на матч «Копетдаг» — «Мерв»

Согласно статистике, матчи между соперниками зачастую получаются низовыми. Также любопытно, что «Мерв» забивал «Копетдагу» лишь в двух из последних шести гостевых встреч. Доверимся статистике и проверим сразу две ставки.



Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.83.



Ставка 2: «Мерв» не забьёт за коэффициент 1.79.