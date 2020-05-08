Ставки и прогнозы: на что ставить 8 мая

Несмотря на остановку подавляющего большинства соревнований, игрокам на ставках совсем не обязательно делать перерыв. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 8 мая.

На что ставить в футболе 8 мая

Очередной тур стартует в чемпионате Беларуси. На пятницу запланированы две встречи. Начиная с 17:00 лидер чемпионата «Слуцк» примет «Энергетик-БГУ», а в 19:00 начнётся матч «Городеи» и «Минска».

Возобновляется Суперлига Южной Кореи. В 13:00 прозвучит стартовый свисток в матче «Чонбука» и «Сувона». Кроме того, продолжается чемпионат Туркменистана. 8 мая состоится матч «Копетдага» и «Мерва». Начало – в 16:00.

Если профессиональный футбол не устравивает, можно сделать ставку на киберфутбол. Здесь количество турниров и матчей в букмекерской линии с каждым днём только увеличивается.

Матчи по хоккею для ставок 8 мая

Сезон в профессиональном хоккее завершен. НХЛ ещё надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 8 мая

В Германии и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Формат не совсем привычный – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счёте 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно!

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!

Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

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